Weihnachten Meerbuscher erinnern sich an ihre schönsten Geschenke

Editha Hackspiel, Künstlerin, feierte in diesem Jahr ihren 98. Geburtstag „Die tollste Überraschung war mein erstes Fahrrad. Ich sollte Ostern umgeschult werden und musste ab da den weiten Weg von Unterrath nach Kaiserswerth meistern. Eine Straßenbahn gab es nicht. Da kamen meine Eltern an Weihnachten auf die Idee, mir für die Schulfahrten ein Rad zu schenken. Ich war selig. Am 2. Feiertag ging ich damit auf die Straße und bildete mir ein, ich könne schon fahren. Aber ich knallte gleich gegen den Bürgersteig und fiel hin. Die Lenkstange und das hintere Blech waren verbogen. Meine an den Knien durchgescheuerten Strümpfe musste ich künftig gestopft anziehen. Schließlich erbarmte sich ein Onkel, er half mir aufs Fahrrad und hielt mich leicht am Sattel fest, bis ich mich sicher damit bewegen konnte.“