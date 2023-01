Plan der Meerbuscher SPD Memoriam-Garten für den Friedhof

Ob Ausschuss und Verwaltung dem Vorschlag der SPD folgen, bleibt abzuwarten. Denn Meerbusch hat – gemessen an der Einwohnerzahl – eigentlich zu viel Friedhofsfläche, die Stadt plant, langfristig einige Teilbereich nicht mehr für Begräbnisse zu nutzen, sondern in öffentliche Parkanlagen umzuwandeln. Ob und wie sich die Memoriam-Gärten in dieses Konzept einfügen können, muss geprüft werden.