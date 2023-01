Umweltschutz in der Gastronomie Mehrweg in der Gastro befreit von Müll

Ab heute können die Meerbuscher beweisen, wie nachhaltig sie essen. Denn die Zeiten, in denen Essen zum Mitnehmen in aufwendige, mülllastige Einwegboxen verpackt werden müssen ist vorbei – zumindest in der Gaststätte „Gulasch“ am Alten Kirchweg in Büderich und in der Gaststätte „Camino“ an der Grünstraße. Die einen bieten gut bürgerliche Hausmannskost mit Reibekuchen, Bratwurst, Eintöpfen und Leber an, die anderen haben sich der mediterranen Küche mit Tapas und italienischer Pasta verschrieben.