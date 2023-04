Mehrweggeschirr wird nicht angenommen Warten auf den ersten nachhaltigen Gast

„Ich achte auf Müllvermeidung“, sagt Da Silva. Küchenreste wandern so in den „Schweineeimer“ und Kerzen werden ohne Reste ausgebrannt. Da seien nur Kleinigkeiten, aber wenn jeder mitmache, könne sich einiges ändern. So war er auch von der Mehrweggeschirr-Idee sofort begeistert. Er steht voll dahinter und preist die Möglichkeit immer wieder an. Aber niemand steigt darauf ein. „Ich glaube, die sind alle zu gemütlich geworden“, meint Da Silva. Bei den älteren Kunden könne er noch verstehen, wenn diese sich nicht die App runterladen und sich mit Kreditkarte registrieren lassen wollten. Aber für die Jungen, und davon hat er viele unter seinen Stammgästen, sei eine App mehr auf dem Handy doch kein Problem.