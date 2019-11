Dienstag im Bauausschuss : Stadt gibt Nachhilfe in Insektenschutz

Gemeinschaftsprojekt von Schule, Eltern und Stadt: Auf dem Schulhof der Eichendorffschule in Osterath wurde diese Insektenmauer gebaut. Foto: Stadt Meerbusch

Die Verwaltung will auf öffentlichen Flächen in vier Ortsteilen Schaugärten anlegen, in denen Meerbuscher Bürger Anregungen für ihren privaten umweltfreundlichen Garten bekommen. Der Umweltausschuss entscheidet am Dienstag.

In welchen Gärten fühlen sich Insekten besonders wohl? Darüber sollen sich Meerbuscher Bürger künftig in sogenannten Natur-Schaugärten informieren können. Also Gärten, die keine Wege und Plätze haben und deshalb auch nicht als Aufenthaltsort gedacht sind, sondern vielmehr als Ideengeber. Wie diese Schaugärten aussehen und wo genau sie angelegt werden könnten, darüber informiert die Verwaltung in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses (12. November, 17 Uhr, Bürgerhaus, Wittenberger Straße 21 in Lank, Raum 103).

Michael Betsch, Bereichsleiter Grünflächen, sagt vorab: „Die entsprechenden städtischen Flächen sind aktuell meist Rasenflächen mit einer Größe von rund 200 bis 1000 Quadratmeter und befinden sich in den Ortsteilen Büderich, Osterath, Lank und Strümp.“ Auf diesen Flächen sollen beispielsweise Trockenmauern angelegt werden, aber auch Wildblumenwiesen, Totholzhaufen und Wildbienen-Nisthilfen. Gepflanzt werden unter anderem Sträucher und Zwiebelpflanzen. Einzelne „sensible Bereiche“ in den Schaugärten sollen von rund 50 Zentimeter hohen Staketenzäunen aus Kastanienholz eingefasst werden. Die Gärten sollen den Bürgern Anregungen liefern, wie sie ihren eigenen Garten insektenfreundlich gestalten können. Dafür sollen zusätzlich Infotafeln aufgestellt werden.

INFO Flexibler Zaun als Begrenzung Foto: Stadt Meerbusch Staketenzaun Die einzelnen Latten (Staketen) werden mit einem Draht verbunden, so lässt sich der Zaun leicht aufrollen, weswegen der Staketenzaun auch Rollzaun genannt wird. Durch die Drahtverbindung passt sich der Zaun jedem Gelände an.

Geeignete städtische Flächen würden nach und nach über einen Zeitraum von zunächst vier Jahren umgewandelt. „Danach werden wir über das Ergebnis dieses Naturschutzprojekts berichten“, so Betsch. Ein Fachbetrieb soll die Beispielgärten anlegen und pflegen. Dafür müssen knapp 22.000 Euro in den Haushalt für das Jahr 2020 eingestellt werden.

Hintergrund: Ursprünglich hatte der Bau- und Umweltausschuss Ende März die Verwaltung beauftragt, geeignete städtische Flächen zu suchen und diese den Meerbuscher Bürgern (Einzelpersonen, Schulen, Kitas, Vereine) zur Verfügung zu stellen, damit diese die Flächen selbstständig insektenfreundlich bepflanzen können. Die Fraktion der Grünen hatte von einer entsprechenden Aktion in Bonn berichtet, wo öffentliche Flächen an private Garten-Paten vergeben werden. Die Stadt Bonn habe aber eigens für die Betreuung dieses Projekts Personal eingestellt, heißt es von der Verwaltung. Das stehe in Meerbusch nicht zur Verfügung. Als Alternative schlagen die Fachleute nun die Schaugärten vor. „Denn wir sind davon überzeugt, dass in Meerbusch gerade in den heimischen Gärten viel Potenzial in Sachen Umweltschutz liegt“, sagt Michael Betsch.