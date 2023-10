Energie in Meerbusch Mehr Solartechnik auf Meerbuschs Dächern

(RP) Das Vergleichsportal „Selfmade Energy“ hat die aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur zum Ausbau der Photovoltaik-Technik in mehr als 2000 deutschen Städten herausgegeben – und in Meerbusch zeigt sich ein deutlich positiver Trend. Im April, Mai und Juni dieses Jahres wurden in Meerbusch insgesamt 150 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 14,5 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im März. Damit liegt das Wachstum deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt (8,0 Prozent). Insgesamt gibt es im Stadtgebiet inzwischen 1185 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von acht Fußballfeldern.