Pauschale seit 20 Jahren nicht erhöht Mehr Geld für Kinder in Jugendeinrichtungen

(dsch) Auch in Meerbusch leben junge Menschen in stationären Einrichtungen der Jugendpflege. Dort kümmert sich das Jugendamt um Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Familien leben können. Dabei entstehen Kosten für die Versorgung der jungen Menschen, die teilweise auch von der Stadt gezahlt werden – etwa für die Sicherstellung des Lebensunterhalts. So werden etwa die Kosten für die Bekleidung der betreuten jungen Menschen über eine Monatspauschale abgerechnet. Deren Höhe wurde auf Landesebene festgelegt, 2012 jedoch haben die kommunalen Träger den entsprechenden Rahmenvertrag aufgekündigt, eigentlich sollte dieser neu ausverhandelt werden, was jedoch bisher nicht geschehen ist.