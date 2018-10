„Mehr Busch“ für Meerbusch

Der BUND verschenkt 400 Sträucher, die besonders Bienen und anderen Insekten Nahrung bieten sollen. Weil viele Gärten in Meerbusch inzwischen mit Kies oder großen Terrassen versiegelt sind, haben es die kleinen Tiere schwerer.

Die BUND-Ortsgruppe Meerbusch verschenkt 400 Sträucher für Meerbuscher Gärten. Damit soll es für Bienen und andere Insekten in der Stadt einfacher werden, genügend Futter zu finden. Denn das Insektensterben sei auch in Meerbusch spürbar, sagt BUND-Mitglied Astrid Hansen. Eine Studie, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, wies unter anderem in Krefeld nach, dass der Insektenbestand in der Region innerhalb von rund drei Jahrzehnten um mehr als 70 Prozent zurückgegangen war. „Und Krefeld ist ja wirklich nur einen Steinwurf entfernt“, sagt Hansen.