Fest des Sports Meerbuschs Sportler des Jahres ausgezeichnet

Mit dem „Team Germany“ war Runge auch in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ nominiert – und hier reichte es zum Sieg. Gemeinsam mit seinem Vater Sebastian sowie Dieter und Torben Hußmann – ebenfalls Vater und Sohn – hatte er bei der Shuffleboard-Weltmeisterschaft in Kanada triumphiert. Das gesamte Quartett kommt aus Osterath. „Die Hochburg dieses Sports liegt eindeutig in Meerbusch“, sagte Moderator Wolfgang Eirmbter. Auf Platz zwei kamen die Fußballer des FC Büderich, die im Sommer den Durchmarsch in die Oberliga perfekt gemacht hatten. Über den dritten Platz freute sich das Volleyball-Team des Osterather TV, das in der Vorsaison den direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga schaffte.