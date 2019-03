Ortstermine in Osterath: Politik diskutiert über Handel und Ostara-Gelände

Spannende Entscheidungen und Diskussionen stehen in den nächsten kommunalpolitischen Sitzungen an.

Darin geht es zum Beispiel um Rahmenbedingungen für den Einzelhandel, um Nahversorgung in den jeweiligen Ortsteilen, aber auch um die Ansiedlung von weiteren Supermärkten. So drängt das Unternehmen Lidl seit Jahren nach Meerbusch. Denn in ganz Meerbusch mit seinen 56.000 Einwohnern gibt es nicht einen einzigen Lidl-Markt. Der Konzern hat gleich mehrere Grundstücke im Auge und bewirbt sich immer wieder bei der Stadt. Ob die Politik diese Standorte dann genehmigt, ist noch offen. Zurzeit bestehe noch Beratungsbedarf innerhalb der Politik, heißt es. Ein Beschluss zur Offenlegung der Pläne und des Konzepts soll am Dienstag noch nicht gefällt werden. An diesem Tag geht es in einer anschließenden Sitzung (ohne die Planungspolitiker) auf Antrag der Fraktion der Grünen übrigens auch wieder um das JuCa und die Ideen von Politik und Verwaltung, wie man in der Halle 9 in Zukunft Vereinsleben organisieren könnte.