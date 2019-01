Am Wochenende wird um den Stadtmeister-Titel gekickt : Zehn neue Stadtmeister gesucht

Von heute bis Sonntag rollt der Ball in Lank – der TSV Meerbusch veranstaltet die 34. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft.

Traditionell startet das Fußballjahr in Meerbusch mit den Hallen-Stadtmeisterschaften. Ab dem heutigen Donnerstagabend bis Sonntag werden in der Forstenberghalle in Lank-Latum sowohl bei den Junioren als auch bei den Erwachsenen die zehn neuen Titelträger gesucht.

Im Fokus steht am Sonntag ab 15 Uhr der Auftritt der ersten Mannschaften. Wie schon in den vergangenen drei Jahren wird auch die 34. Auflage der Titelkämpfe als offene Stadtmeisterschaft ausgerichtet: Neben den vier Teams aus dem Stadtgebiet – Oberligist TSV Meerbusch, die Bezirksligisten SSV Strümp und FC Büderich sowie A-Ligist OSV Meerbusch – nehmen der TSV Bockum aus Krefeld und die Sportfreunde Vorst aus Kaarst (beide Kreisliga A) daran teil.

Info So spielen die ersten Mannschaften Sonntag 15 Uhr TSV – OSV 15.15 Uhr SSV – FCB 15.30 Uhr Bockum – Vorst 15.45 Uhr TSV – SSV 16 Uhr OSV – Bockum 16.15 Uhr FCB – Vorst 16.30 Uhr Bockum – TSV 16.45 Uhr OSV – FCB 17 Uhr Vorst – OSV 17.15 Uhr TSV – FCB 17.30 Uhr Vorst – OSV 17.45 Uhr SSV – Bockum 18 Uhr Vorst – TSV 18.15 Uhr OSV – SSV 18.30 Uhr FCB – Bockum 18.45 HF: Erster – Vierter 19 Uhr HF: Zweiter – Dritter 19.30 Uhr Endspiel

Gastgeber TSV Meerbusch hat am bestehenden Modus festgehalten. Somit werden die sechs Mannschaften zunächst im Modus „Jeder-gegen-jeden“ antreten, ehe im Anschluss der Gruppen-Erste auf den Vierten sowie der Zweite auf den Dritten trifft. Die Sieger der beiden Halbfinals küren dann ab 19.30 Uhr im Endspiel den neuen Stadtmeister.

Als klassenhöchstes Team geht Gastgeber TSV Meerbusch als großer Favorit ins Rennen. Allerdings hat Trainer Toni Molina seinen Spielern die Teilnahme an dem Turnier freigestellt, daher wird eine recht junge Truppe für die Blau-Gelben an den Start gehen. Auf Leistungsträger wie Kevin Dauser, Lukas van den Bergh oder Semir Purisevic müssen die Blau-Gelben verzichten. „Wir haben dennoch eine gute Mannschaft am Start, die absolut in der Lage dazu ist, den Titel erfolgreich zu verteidigen“, meint TSV-Manager Christoph Peters. Größter Widersacher dürfte der FC Büderich sein, der im Vorjahr im Endspiel nur knapp mit 1:2 unterlegen war.



Das Turnier der Erstvertretungen am späten Sonntagnachmittag bildet den Abschluss der insgesamt viertägigen Veranstaltung. Den Anfang machen am heutigen Donnerstagabend ab 18 Uhr die A-Junioren des TSV Meerbusch, SSV Strümp, FC Büderich und OSV Meerbusch. Am morgigen Freitag messen sich ab 15 Uhr die E-Junioren dieser vier Vereine miteinander. Danach sind ab 17 Uhr die C-Junioren des TSV Meerbusch, SSV Strümp, FC Büderich und FC Adler Nierst an der Reihe.

Bei den B-Junioren, die ab 19 Uhr gegeneinander spielen, sind wieder alle fünf Clubs aus Meerbusch vertreten. Gleiches gilt für die D-Junioren, die am Samstag um 10 Uhr den Turniertag eröffnen. Um 13 Uhr schließen sich die „Alten Herren“ an, die Sportfreunde Vorst komplettieren hier die Sechsergruppe.

Das größte Teilnehmerfeld gibt es am Samstagabend ab 17 Uhr bei den Reserveteams. In Gruppe A treffen der TSV Meerbusch III, SSV Strümp II, OSV Meerbusch II und FC Büderich II aufeinander, in Gruppe B treten der TSV Meerbusch IV, SSV Strümp III, OSV Meerbusch III und FC Adler Nierst gegeneinander an. Das Endspiel in dieser Konkurrenz ist für 20.45 Uhr angesetzt.