Baustopp am Bahnhof Osterath : Bundestagsabgeordnete wollen sich für Bahnhof einsetzen

Meerbusch Bürgermeister Christian Bommers will weiterhin gegen den Baustopp in Osterath vorgehen und führt Gespräche mit der Bundespolitik. Eine geplante zweite Demonstration wurde derweil verschoben, um den weiteren Verlauf abzuwarten.

Reuther ist verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. „Ich sehe die Problematik, die mit dem Baustopp verbunden ist“, so Reuther. Er zeigte sich verwundert über die Entscheidung der Deutschen Bahn, zumal die Arbeiten seit geraumer Zeit liefen. „Wir sprechen über eine Sperrpause von zehn Wochen. Diese soll nun mindestens in den Zeitraum zwischen 2025 bis 2027 geschoben werden, teilte uns die Bahn mit“, so Bürgermeister Christian Bommers. Mittlerweile hat das Stadtoberhaupt auch eine Rückmeldung auf ein Schreiben an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für NRW, Werner Lübberink. Darin teilt dieser noch einmal sein Bedauern über die Entscheidung des Konzerns mit. Aufgrund unbedingt nötiger Infrastrukturprojekte der Bahn, sowie international bestehender Verträge für die Ausbaustrecke zwischen Emmerich und Oberhausen , für deren Bau die Umleitungsstrecke über Meerbusch führt, sei der Baustopp aber nicht zu verhindern.

Was wird aus dem Vermächtnis von Will Brüll?

Brüll-Mühle in Osterath : Was wird aus dem Vermächtnis von Will Brüll?

„Es gibt für dieses Großprojekt am unteren Niederrhein nicht einmal für jeden Abschnitt ein abgeschlossenes Planfeststellungsverfahren“, ergänzt Reuther, dessen Wahlkreis in dem betroffenen Gebiet liegt. Dass es – insbesondere bei der Erneuerung der Infrastruktur – weitaus wichtigere Projekte gibt als die Unterführung in Osterath, sehen die Verantwortlichen ein. „Es kann aber dennoch nicht sein, dass diese Begründung nun immer für bereits begonnene Projekte herangezogen wird. Wenn es danach geht, ist zu befürchten, dass es in den nächsten zehn Jahren nicht weitergeht, weil es immer irgendwo im Land wichtigere Baustellen gibt“, so Bommers. Die anwesenden Bundestagsabgeordneten sehen dies ähnlich. Der Verkehrspolitiker Bernd Reuther wird daher das Thema noch einmal bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing sowie im Bahnvorstand ansprechen.