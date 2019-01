Viele Erfolge für Svenja Ojstersek : Läuferin aus Leidenschaft

Svenja Ojstersek kommt aus Meerbusch, lebt – und läuft – aber in den USA. Foto: RP/Svenja Ojstersek/privat

Svenja Ojstersek gehört zu den besten Langstreckenläuferinnen in Deutschland. Seit etwa einem Jahr geht die Büdericherin ihrem Sport als Masterstudentin in den USA professionell nach – und feierte bereits große Erfolge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Baumeister

Laufen – für Svenja Ojstersek ist es die ganz große Leidenschaft. Vor knapp einem Jahr ist die 24-jährige Büdericherin über den großen Teich geflogen, um dort an der renommierten Southern Methodist University (SMU) in Dallas ihren Master zu machen.

Neben dem Studium steht dort jede Menge (Lauf-) Sport auf dem täglichen Stundenplan. „Wir trainieren bis zu zehn Mal pro Woche, dazu findet fast jedes Wochenende ein Wettkampf statt. Dieses hohe Pensum war gerade zu Beginn eine echte Umstellung für mich“, erzählt Ojstersek.

Erst als Teenager hatte sie überhaupt mit dem Laufen begonnen. Anfangs nur zum Spaß, um sich fit zu halten. Später absolvierte sie dann Straßenläufe, bei denen sich erste Erfolge einstellten. Nach und nach ging Ojstersek ihrem Sport immer professioneller nach – soweit es ihr Dualstudium im Athletiktraining denn zuließ. Als sie ihren Bachelor erfolgreich abgeschlossen hatte, bewarb sich die 1,64 Meter große Läuferin per Online-Video an Universitäten in den USA.

Von mehr als 80 Universitäten erhielt sie eine Anfrage. Letztlich entschied sie sich auf Grund des guten Rufes für die SMU in Dallas, die ihr sogar ein Vollstipendium anbot. „Es war eine Riesenchance für mich: Ich wusste, dass ich mich in den USA voll auf den Sport konzentrieren, meinen Master machen und ganz neue Erfahrungen sammeln kann.“

Jegliche Kosten übernimmt ihre Uni. Jedoch wird im Gegenzug auch sehr viel von der Studentin verlangt. Jeder Tag ist eng getaktet, Freizeit bleibt kaum. „Man bekommt sehr viel, muss sich aber auch komplett dem System unterordnen. Der Leistungsdruck ist groß, damit kann nicht jeder umgehen“, sagt Ojstersek.



Ab Montag kostet eine Stunde einen Euro : Meerbuscher ärgern sich über neue Parkgebühren

zurück

weiter

Als Athletin des so genannten Cross-Country-Teams musste sie sich zudem weiteren großen Herausforderungen stellen. Auf der Bahn war sie nicht nur auf der von ihr präferierten Zehn- und Fünf-Kilometer-Distanz gefordert, sondern auch auf den kürzeren Strecken (1.500 Meter, Meile und 3.000 Meter). Doch das viele Training machte sich bezahlt: Über 5000 Meter verbesserte sie ihre Bestzeit um 15 Sekunden auf 16:44,85, über 10.000 Meter lief sie neuen persönlichen Rekord in 34:54,72 Minuten – damit liegt sie in diesem Jahr an elfter Stelle der Deutschen Bestenliste.

Nach den Bahnläufen im Frühjahr schlossen sich im Herbst die Crossläufe über sechs Kilometer auf Grasboden an. Für Ojstersek eine ganz neue Erfahrung – sowohl wegen des ungewohnten Untergrunds als auch von der Renntaktik her. „Auf der Bahn läuft man meist erst mal konstant ein Tempo, bevor im zweiten Teil die Post abgeht“, erklärt die 24-Jährige. „Beim Crosslauf geht man dagegen den ersten Kilometer extrem schnell an, um sich einen guten Platz zu sichern, danach muss man sich bis zum Ende quälen.“

Doch genau das gelingt ihr bislang mit Bravour. In New Orleans wurde sie bei den American Athletic Cross Championchips Vizemeisterin und dank des achten Rangs bei den regionalen Meisterschaften von Texas qualifizierte sich die Büdericherin völlig überraschend für das NCAA-Crosslauf-Finale in Madison/Wisconsin. Lediglich 250 Athletinnen der 30 besten US-Uni-Teams nahmen dort Mitte November teil. Da das Leistungsniveau enorm hoch ist, landete die Deutsche auf dem hügeligen Gelände zwar nicht unter den Top Hundert, doch als Neuling „war alleine die Qualifikation für den Endlauf ein Riesenerfolg für mich“, sagt Ojstersek.

Im kommenden Jahr möchte die ehrgeizige Langstrecklerin ihre persönlichen Bestzeiten noch einmal angreifen. Über die Zehn-Kilometer-Strecke möchte sie die 34-Minuten-Marke-knacken, damit würden ihr rund 60 Sekunden zur deutschen EM-Norm fehlen, die bei 32:55 Minuten liegt. Doch sie selbst schätzt das Ganze realistisch ein: „In diesem Bereich ist eine Minute verdammt viel. Um in Deutschlands Spitze mitlaufen zu können, müsste ich mich wahrscheinlich auf den Marathon spezialisieren.“