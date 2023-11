Gastronomie in Meerbusch Das Ende der kleinen Preise ist nah

Das Schnitzel oder das Stückchen Kuchen kann im neuen Jahr in den Meerbuscher Restaurants und Cafés mit Sitzgelegenheit erheblich teurer werden. Denn die während der Pandemiezeit von 19 auf sieben Prozent herabgesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie soll, so hat es die Regierungskoalition unlängst in Berlin beschlossen, wieder auf 19 Prozent angehoben werden.