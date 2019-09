Heinrich Westerlage und Helmut Fiebig : Zwei „Klassiker“ gehen in den Ruhestand

Heinrich Westerlage leitete das Rechtsamt und den späteren Service Recht. Helmut Fiebig arbeitete zunächst als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, später als Kämmerer in Diensten der Stadt Meerbusch. Nun wurden sie verabschiedet.

Volljurist Westerlage leitete 35 Jahre lang das städtische Rechtsamt und den späteren Service Recht. Helmut Fiebig arbeitete seit 1992 in Diensten der Stadt – zunächst als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, später als Kämmerer. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und der Erste Beigeordnete Frank Maatz verabschiedeten die „alten Hasen“ jetzt offiziell in den Ruhestand.

Als gebürtiger Niedersachse aus dem Raum Osnabrück galt Heinrich Westerlage in Politik und Verwaltung schon genetisch bedingt immer eher als nüchterner Zeitgenosse. Dennoch vermochte er – wenn nötig – auch mit feinsinnigem Humor zu überraschen. Seine Aufgabe als Leiter des Rechtsamtes hat ihm nach eigenem Bekunden „immer Freude bereitet. Und mir war nie langweilig“. Schon früh erkannte Westerlage, dass „die Stadt Meerbusch offenbar mehr als alle anderen Städte die Chance sucht, vor Gericht ihr Recht zu bekommen“. Dieser Tatsache bescherte ihm über dreieinhalb Jahrzehnte lang teils beängstigend hohe Aktentürme auf dem Schreibtisch und entsprechend viel Arbeit. „Intensives Aktenstudium ist die Grundlage jeder Verwaltungsarbeit“, so eine Weisheit, die Westerlage schon mit seinem ersten Chef in Meerbusch, dem damaligen Stadtdirektor Edgar Sonnenschein, und dem späteren Bürgermeister Dieter Spindler teilte. Bei einer langen Reihe von Verfahren, die er im Auftrag der Stadt führte, hatte Westerlage reichlich Gelegenheit dazu. Die stets neuen Expansionsgelüste des Flughafens Düsseldorf, gerichtliche Auseinandersetzungen um die Bebauung des Geländes von Haus Meer, der Bau der A44-Rheinquerung oder der zehrende Kampf gegen den heftig umstrittenen Stromkonverter am Rande Osteraths begleiteten die Ära Westerlage. „Dabei haben Sie sich sehr bald neben einem immensen juristischen Erfahrungsschatz viel Verhandlungsgeschick erworben. Hinzu kam die Fähigkeit, im Kampf ums Recht niemals vorschnell aufzugeben“, sagte der Erste Beigeordnete Frank Maatz in seiner Laudatio. „Gegen die beeindruckende Riege von Top-Anwälten auf Seiten des Flughafens hielten Sie tapfer die Flagge der Stadt Meerbusch hoch und setzten dem Gegner empfindlich zu.“