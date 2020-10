Brauchtum in Meerbusch : St. Martinszug in Büderich fällt aus

So schön wird St. Martin in diesem Jahr nicht durch Büderich ziehen. Zu hoch ist das Risiko in Zeiten von Corona. Foto: Anne Orthen (ort)

Büderich Zuletzt musste das Fest in Kriegszeiten abgesagt werden. Die Veranstalter haben sich allerdings für Schulkinder und Senioren Alternativen überlegt. Auch Weckmänner gibt es, Kindertüten werden in diesem Jahr aber nicht verteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Wochenlang hat man das Für und Wider diskutiert und gegeneinander abgewogen. Es wurden Konzepte erstellt, Pläne geschmiedet und dann doch wieder verworfen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, die bisher noch in der Schwebe war: Genau wie in Osterath, Strümp und Lank wird es auch in Büderich in diesem Jahr keinen Sankt Martinszug geben.

„Wir waren immer in engem Kontakt mit der Stadt“, sagt Inge von Lettow-Vorbeck, die Vorsitzende des Martins-Komitees und Jahr für Jahr rührige Organisatorin des Zugs. „Natürlich haben wir bis zuletzt gehofft, es gäbe noch eine Möglichkeit für den Zug. Dieser endgültige Beschluss ist bitter und kostete viel Herzblut. Seit Kriegszeiten ist der Zug noch nie ausgefallen. Diesmal war es leider unumgänglich.“

Unter den gegebenen Umständen durch die Corona-Pandemie sei die Veranstaltung mit vielen Menschen am Straßenrand zu riskant, erklärt sie. Während des Martinszuges könnten die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Zumal den Zug in der Regel sechs bis sieben Kapellen begleiten, hauptsächlich mit Blasinstrumenten, die momentan nicht zum Einsatz kommen sollen. Und Sicherheit, da waren sich alle einig, geht unbedingt vor.

Gar zu enttäuscht müssten aber weder Kinder noch Senioren sein, kündigt Inge von Lettow-Vorbeck an: „Es wird bei uns in Büderich trotzdem ein Martinsfest geben, wenn auch in reduzierter und anderer Form.“ Die neue Variante sieht so aus: Alle drei Grundschulen im Stadtteil dürfen sich am 11. November auf den Besuch von St. Martin freuen. Er wird auf seinem Pferd nacheinander auf die Schulhöfe reiten und dort die Mantelteilung vornehmen. Vermutlich plant dazu jede Schule noch ein eigenes, kleines Rahmenprogramm. Auch die selbst gebastelten Laternen werden bei dieser Gelegenheit gezeigt. Und selbstverständlich bekommt jedes Schulkind wieder seinen Weckmann.

Wie übrigens auch die Büdericher Senioren. „Unsere ehrenamtlichen Helfer werden ihre Rundgänge am 12. November beibehalten. Allerdings kommen sie nicht wie sonst ins Haus. Um bei den Besuchen jeden nachbarschaftlichen Kontakt zu vermeiden, hängen sie die Tüte draußen an die Tür.“ Versehen mit einem Begleitbrief, der die veränderte Prozedur erklärt. „Die Weckmänner sollte es unbedingt auch 2020 geben“, betont Inge von Lettow-Vorbeck. „Gerade jetzt, wo unsere Senioren seit Monaten mit so vielen Einschränkungen leben müssen, würden sie diese kleine Geste sicher sehr vermissen.“