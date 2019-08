Auf 23 Quadratmetern angefangen : Firmenerfolg mit Frottier

Carl Ross mit Annette Großmann, eine seiner längsten Mitarbeiterinnen. Sie ist für die Versandsteuerung und Auftragsabwicklung zuständig. Gemeinsam gucken sich alle Mitarbeiter mit dem Chef immer wieder die Ware an. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Vor 15 Jahren entschied sich ein junger Firmengründer aus strategischen Gründen für den Standort Meerbusch. In den nächsten Wochen vergrößert Carl Ross sein Unternehmen und zieht von Osterath in den Bundenrott nach Strümp.

Hier macht der Chef noch alles selbst: das Design für Bademäntel und Handtücher, die Fotos für den Katalog, und sogar die Schrauben für den Neubau inklusive aller Materialien sucht er selbst aus. „Ich bin eben ein Perfektionist“, sagt Carl Ross (43) und muss selbst ein bisschen lachen. Auch, weil er weiß, dass er sich damit manchmal zu viel aufbürdet.

Carl Ross mit Elektroniker Florian Schmitz im neuen 1300 Quadratmeter großen Lager. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Aber er brennt eben für das, was er macht. Und das ist im weitesten Sinne Wäsche: Bademäntel, Pyjamas, Nachthemden, Handtücher in allen Größen, Badematten, Saunakilts. 2005 hat Carl Ross seine eigene Firma gegründet, auf 23 Quadratmetern an der Breite Straße in Osterath angefangen.

Das alte Lager ist nur 400 Quadratmeter groß. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Er stammt aus Ochtrup, dort betreibt seine Familie ein ähnliches Unternehmen. Sein Vater und Onkel führen die Firma weiter, die Urgroßvater Carl im Jahr 1897 gegründet hat. In Ochtrup hat man sich auf Bad- und Küchenwäsche wie Handtücher oder Topflappen spezialisiert. „Ich will auf keinen Fall Konkurrenz für die eigene Familie sein“, sagt Ross, der ganz gezielt ins Rheinland gezogen ist. Seine Mutter stammt aus Düsseldorf, gehört zu den Nachfahren der früheren Brauerei Dieterich. Darum ist er mit seiner eigenen kleinen Familie auch nach Düsseldorf gezogen, lebt aber auch in der Eifel, wo er gerne zur Jagd geht.

Vor 15 Jahren gegründet, entwickelte Carl Ross sein eigenes Unternehmen immer weiter, entwarf immer mehr Bademäntel, Handtücher oder Lounge Wear und zog immer weitere Vertriebskreise. Mittlerweile gehöre sein Unternehmen auf Platz zwei, sagt Ross, der weiß, dass nur noch das Unternehmen Cawö mehr Umsatz macht als er. Ware von Carl Ross findet man nicht nur in allen Filialen von Kaufhof und Karstadt, sondern auch in Modehäusern in ganz Europa, im Versandhandel wie Otto oder Pro Idee, auf dem firmeneigenen Onlinekanal, aber eben auch als Ausstattung in Luxushotels oder Wellness-Anlagen. So hat Ross das neue Spa „Vabali“ in Düsseldorf ausgestattet, ebenso sind seine Produkte im Wellneuss zu finden. Außerdem bietet Ross seine Frottierwaren für Promotion an – zum Beispiel in den Spas von Nivea. Zum Unternehmen in Osterath gehörte bis vor kurzem auch noch ein eigener Showroom mit Einkaufsmöglichkeiten. Dieses kleine Geschäft wurde geschlossen, ein ähnliches soll aber im Neubau am Bundenrott in Strümp entstehen.

Denn genau dort hin zieht es Ross mit seinem Team. Nach einigen Verzögerungen am Bau sieht es nun so aus, als wenn im September oder Oktober das schicke – natürlich vom Chef selbst entworfene – Gebäude bezugsfertig ist. Dann gibt es nicht nur mehr Platz für die rund 15 Mitarbeiter, sondern vor allem mehr Fläche im Lager. Das ist zurzeit 400 Quadratmeter groß und hat dann 1300 Quadratmeter. Das Haus hat er im Bauhaus-Stil geplant und dabei vor allem an Energiekosten gedacht. Heizkühldecken und Geothermie sollen die Kosten gering halten. Das weiße Haus hat drei Etagen, wobei sich Carl Ross vorstellen kann, zu Anfang noch einen Untermieter mit reinzunehmen. „Vielleicht ein Architekturbüro oder Steuerberater, die keine große Laufkundschaft haben.“

Aber jetzt steht erst mal wieder eine Messe an: Es geht an diesem Wochenende nach Dortmund zur „Wäsche & mehr“, bei der das Meerbuscher Unternehmen präsent ist. Ansonsten gibt es nur zwei Messen, die für die Branche wichtig sind: in Paris der „Salon International de la Lingerie“ und in München die „Supreme Body&Beach“. Dort erfahren Ross und seine Mitarbeiter die neuesten Trends, denn die Modefarben sollen sich auch in der Bade- oder Nachtwäsche widerspiegeln.

Wie wird der nächste Sommer? „Dann haben zum Beispiel die Bademäntel einen leichten Blauton, außerdem sind pudrige Farben angesagt, aber auch Colour blocking mit knallgelb oder grün bleibt modern“, sagt Ross mit einem Blick durch sein Vertriebsbüro. Denn dort hängt die Mode für die nächste Kollektion schon. Die er natürlich zu großen Teilen selbst entworfen hat. Auch die Fotos für die zwei Kataloge pro Jahr macht der Chef selber, hat sich dafür ein eigenes Fotostudio eingerichtet. Aber es wird auch im Vabali fotografiert. Aktuelles Model ist Tahnee Christin Rössler, die einen Dessous-Contest von und mit TV-Moderatorin Sylvie Meis gewonnen hatte.