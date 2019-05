Meerbuschs Tennisspieler vor dem Saisonstart : TV Osterath mischt im Titelrennen mit

Ivo Klec spielt in der neuen Saison für Osterath auf. Foto: imago/Hasenkopf/TVO/imago 38035357

Start in die Tennissaison: Für die Herren 30 des TC Bovert geht es um den Ligaverbleib, die Damen 55 von GWR Büderich streben erneut den Titel an.

Von Christoph Baumeister

Nach dem Titelgewinn in der Winterhallenrunde startet der TV Osterath am Wochenende auch mit großen Ambitionen in die neue Sommersaison in der Tennis-Niederrheinliga. „Wir haben eine absolut konkurrenzfähige Mannschaft, mit der wir eine obere Platzierung erreichen können. Ob es für den ganz großen Wurf reicht, hängt viel davon, wie die anderen Mannschaften antreten werden“, sagt Trainer Luis Elias, der als größte Titelrivalen den TC Kaiserswerth und den Netzballverein Velbert einschätzt.

Den Abgang von Dennis van Scheppingen haben die Osterather mit der Verpflichtung von Ivo Klec kompensiert. Der 38-jährige Slowake stand 2006 einmal auf Platz 184 der ATP-Weltrangliste und lief mehrere Jahre in der 1. Bundesliga für Blau-Weiß Krefeld auf. „Ivo ist zwar schon ein wenig älter, aber er wird uns mit seiner Erfahrung enorm weiterhelfen“, ist Elias überzeugt. Neben Klec hat der TVO in dem Russen Shalva Dzhanashiya und dem Schweizer Adrien Bossel zwei weitere namhafte Neuzugänge gemeldet. „Ivo hat uns seine Zusage für die gesamte Saison gegeben. Die beiden werden wir deshalb nur im Notfall einsetzen“, sagt Elias. Der Rest des Teams setzt sich aus den Akteuren des Vorjahres zusammen: die beiden Niederländer Tim van Terheijden und Kevin Boelhouwer, Patrick Elias sowie Pascal Wilkat. Als Ersatz stehen Simon Unger und die Eigengewächse Elias Walter, Jan Niklas Kühling, Maximilian Schell, Adrian Kranz und Pascal Müller bereit.

Die letztgenannten Spieler stellen auch das Gros der zweiten Mannschaft, die im Sommer in der 2. Verbandsliga antritt. Einziger Neuzugang ist Johannes Hoch, der vom Düsseldorfer TC an den Krähenacker wechselte. „Die Truppe ist sehr ausgeglichen besetzt und hat das Zeug dazu, eine gute Rolle in der Liga zu spielen“, sagt Elias.

Mit den Herren 30 des TC Bovert und den Damen 55 von GWR Büderich gehen zwei weitere Teams aus Meerbusch in der Niederrheinliga und damit in der höchsten Spielklasse des Tennisverbands an den Start. Für die Boverter, die sich mit Mirko Schilbock (TC Rot-Gold Voerde) verstärkt haben, geht es darum, den Klassenverbleib unter Dach und Fach zu bringen. „Viele Teams agieren auf Augenhöhe, da wird es in vielen Spielen auf die Aufstellung und Tagesform ankommen“, weiß Kapitän Steffen Skopp.

Büderichs Damen 55 streben ihren vierten Titelgewinn an. Nach dem Wechsel der Altersgruppe von den Damen 50 zu den Damen 55 hatte die Mannschaft um Kapitänin Anette Steller zunächst den Durchmarsch von der 2. Verbandsliga in die Niederrheinliga geschafft, wo sie dreimal Erster wurde. Den Abgang von Birgit Elsing (Düsseldorfer TC) haben die Büdericherinnen mit der Verpflichtung von Jella Heinacher (TC Lörick) ausgeglichen.

In der 1. Verbandsliga kämpfen die Herren 40 des TC Bovert um den Klassenerhalt. Gleiches gilt für die Herren 50 des TCB sowie des TV Osterath, die am Samstag (14 Uhr) am Krähenacker im Lokalderby aufeinander treffen. Ebenfalls auf Verbandsebene aktiv sind die Damen 30 und Herren 40 des TuS TD 07 Lank, die Damen 40 und Damen 60 von GWR Büderich sowie die Damen 65 des TSV Meerbusch.