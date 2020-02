Kunstpfad Latumer See : Künstler mit Hammer und Meißel

Steinbildhauer Sven Rünger zeigt eine kleinere Skulptur der ursprünglichen Tomate. Das Objekt am Latumer See soll viel größer werden. Rünger muss sich noch für ein Material entscheiden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Inspiriert von einer besonders prächtigen Tomate, wird der Steinbildhauer Sven Rünger für den Kunstpfad Latumer See eine Skulptur gestalten. „Inside Out“ nennt er sein Werk, das einen Durchmesser von fast zwei Metern haben soll.

Von Monika Götz

Versteckt hinter wild wucherndem Gebüsch, abgeschirmt gegen den Verkehr auf der Verbindungsstraße zwischen Strümp und Lank-Latum, unmittelbar an ein scheinbar unberührtes Waldstück mit kleinem Wildbestand angrenzend, liegt das Atelier von Sven Rünger. Als der Steinbildhauer vor fast 20 Jahren das Gebäude einer alten Ziegelei entdeckte, war ihm sofort klar, dass dies der ideale Ort ist, um seiner Profession nachzugehen: „Hier lassen sich kleine und große Steinblöcke problemlos mit Hammer, Meißel, Knüpfel, Raspel oder Feile bearbeiten.“ Ob Marmor, Travertin oder Belgisch Granit – Sven Rünger haucht der entseelt scheinenden Materie Leben ein. „Steine strahlen Sinnlichkeit aus“, behauptet der 1967 in Düsseldorf geborene „Steinfreak“. Jede der in und vor dem Atelier platzierten Skulpturen hat eine Geschichte.

Und auch über „Inside Out“, die Arbeit, die für das Projekt „Kunstpfad Latumer See“ des Meerbuscher Kulturkreises (MKK) am See-Ufer platziert werden soll, gibt es einiges zu erzählen. „Das hat ganz harmlos angefangen“, erinnert sich Sven Rünger. Er, der durch zahlreiche Urlaube in der Kindheit, dem seit 1997 jährlichen Unterricht als Dozent an der Sommerakademie Campo dell’Altissimo, verschiedene Arbeitsaufenthalte in Seravezza oder Pietrasanta und die Ehe mit einer Italienerin eng mit der Halbinsel im Süden Europas verbunden ist, kaufte bei einer der Abreisen aus Italien im dörflichen Alimentari „eine extrem schöne Tomate“. Auf der Heimreise wurde sie schnell unansehnlich und so beschlossen Rünger und ein Freund, noch am Abend einen Silikonabguss von der prächtigen Frucht zu machen „Obwohl der Abguss jahrelang herumstand, war die Form letztendlich eine Initialzündung“, fasst er zusammen.

Das Original wurde in verschiedenen Materialien vergrößert, „es ist mein Wunsch, derartig großartige Formen auch in großen Ausmaßen zu sehen.“ Den Steinbildhauer, der unter anderem die Bildhauerklasse von Professor Schiff an der Kunstakademie Düsseldorf besuchte, interessiert die Form und damit der mathematische Körper Torus als „wulstartig geformte Fläche mit einem Loch“. Gerade im Zusammenhang mit der Lehre von Struktur und Form der Organismen wird sich „Inside Out“ – das Innere nach außen gekehrt oder anders herum – mit einem geplanten Durchmesser von zirka 1,50 bis 1,80 Metern perfekt in die Landschaft um den Latumer See und an das Motto „Kunst trifft auf Natur“ anpassen. „Geplant ist eine Bronze-Skulptur, aber ich werde für das Material Stein plädieren. Bronze ist kostenintensiv und im öffentlichen Raum durch Beschädigungen oder Vandalismus stark gefährdet“, erklärt Sven Rünger.

Eine kleine Skulptur der ursprünglichen Tomate nimmt gerade an einem Miniaturwettbewerb in Münster teil: „Geometrie hat mich schon immer interessiert und die Kunst hat das verfestigt. Ich frage mich immer, woher die Dynamik der Formen kommt.“ Der Bildhauer schwärmt von „Inside Out“ als „sehr vitale Form, die Power hat“: „Ich möchte, dass die Skulptur großformatig in der Landschaft steht und berührt werden kann.“ Entstehung und Planung allerdings brauchen ihre Zeit. Die Form muss aufgeblasen werden, entschieden, ob vielleicht ein heimisches Material, ein harter dunkler Kalkstein wie Belgisch Granit infrage kommt und wo die Endbearbeitung geschieht: „So ein Rohblock könnte bis zu zwölf Tonnen wiegen.“

Wichtig aber ist Sven Rünger die Ästhetik. Er hebt den Marmor als „König der Natursteine“ hervor und zählt sich zu den Feingeistern in der Kunst, will seine Arbeit nicht mit politischen Aussagen belasten, sondern das Augenmerk auf das Schöne lenken, „auch auf die Wunder, die die Gestaltung unseres Lebens bedeuten und oft unbeachtet bleiben“. Als Materialien bevorzugt er Stein und Bronze, „daran reizt mich besonders das Dauerhafte“. Sven Rünger, der sich auch als Dozent an der internationalen Kunstakademie Heimbach in der Eifel, der Alanus Hochschule in Alfter und an der Sommerakademie Meerbusch einbringt, glaubt: „Mit dem Kunstpfad könnte der Latumer See ein Anziehungspunkt weit über die Region hinaus werden.“