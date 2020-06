Städteplanung : 680 Osterather beteiligen sich an Bürgerbefragung

680 Osterather beteiligen sich an Bürgerbefragung

Osterath Deren Vorschläge fließen in das „Integrierte Handlungskonzept“ für den Stadtteil ein. Damit wollen Städteplaner Osterath für die Zukunft gestalten. Im September ist eine große Infoveranstaltung für die Bevölkerung geplant.

Das „Integrierte Handlungskonzept Osterath“ soll den Stadtteil nachhaltig für die Zukunft stärken. Dazu gehört etwa, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, städtebauliche Mängel zu beseitigen, den Ortskern zu beleben und den Verkehr in die richtigen Bahnen zu lenken. Die Verwaltung hat ein Kölner Büro für Stadt- und Regionalplanung beauftragt, dieses Konzept zu erstellen. Dafür haben die Städteplaner auch die Osterather selbst aufgefordert, Vorschläge einzubringen. Wegen der Corona-Krise wurden Experten und Bürger in zwei Schritten online befragt. Am 12. Juni endete die Frist für die Bürgerbefragung. Der Zwischenstand: