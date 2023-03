Footballspieler aus Meerbusch Er macht Drecksarbeit im Hintergrund

Seine Leidenschaft dafür entdeckte er erst später. Koch begann 2013 an der RWTH Aachen ein Studium für Wirtschaftsingenieurwesen, drei Jahre danach schloss er sich dem Oberligisten Aachen Vampires an. „Ich wollte etwas Neues ausprobieren und mir hat der Sport direkt viel Spaß gemacht“, sagt Koch. Viel Talent brachte er auch mit. Direkt nach seiner ersten Saison wurde er zum teaminternen „Rookie of the year“ gewählt. 2019 wechselte der „Offensive Tackle“ zu den Langenfeld Longhorns in die zweithöchste deutsche Spielklasse. Weitere drei Jahre später, im Frühling 2022, wagte er den Sprung in die European League of Football (ELF), um in der ein Jahr zuvor gegründeten semiprofessionelle Liga für die Cologne Centurions aufzulaufen. Nach einem enttäuschenden Abschneiden mit nur drei Siegen aus zwölf Spielen entschloss sich Koch zu einem erneuten Vereinswechsel und wird nun in der Anfang Juni beginnenden Saison 2023 das Trikot von Rhein Fire Düsseldorf tragen. „Ich freue mich riesig, dass ich nun für meinen Klub direkt vor meiner Haustür spielen darf“, sagt Koch. Hinzu kommt, dass Rhein Fire als heißer Titelkandidat gilt. „Das Finale findet bei uns im Stadion in Duisburg statt – und wir haben das Potenzial, um es zu erreichen“, meint Koch. Dass er, obwohl er erst spät mit dem American Football begann, überhaupt mal diese Chance bekommt, hätte er früher nie für möglich gehalten. „Ich bin sehr froh, dass ich in den vergangenen Jahren eine so positive Entwicklung genommen habe, hinter der jedoch auch viel harte Arbeit steckt“, sagt der Osterather.