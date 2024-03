Politik Meerbuscher SPD setzt sich für AfD-Verbot ein

„Demokratiefeinden werden wir nicht kampflos unser Land überlassen“, so die Vorsitzende der SPD Meerbusch, Chantal Messing. „Die SPD steht als älteste Partei Deutschlands in der Tradition schon gegen Hitler und die Nazis gekämpft zu haben. Die bundesweiten Demonstrationen durch die Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus setzen ein klares Zeichen und machen Mut. Mut, den es jetzt braucht. Denn auf den Mut zu Intoleranz gegenüber denen, die hier und da immer wieder zündeln, die gegen andere hetzen und die letztlich die Demokratie für ihre Zwecke gebrauchen wollen um sie abzuschaffen, kommt es in diesen Zeiten besonders an. Wir müssen für unsere tolerante, bunte und weltoffene Art zu leben einstehen und unsere Demokratie verteidigen.“