Skate- und Bikepark für Strümp in der Diskussion : Skater und Biker wollen ihre Pläne nicht aufgeben

Bei einem Round Table diskutierte die Skate- und Bikepark-Gruppe mit Politikern. Es gab aber keine Einigung.

Es war wie ein Schlag ins Gesicht, als die Grünen-Fraktion einen Antrag öffentlich machte, in dem sie sich für eine Mountainbike-Anlage am Strümper Busch ausspricht. Fünf Jahre haben die Jugendlichen für ihren Skate- und Bikepark gekämpft, nun möchten die Grünen nur noch eine Mountainbikeanlage, da diese kostengünstiger sei. Die engagierten Sportler wollen das nicht hinnehmen und luden am Mittwoch alle Beteiligten zu einem offenen Round Table im Café Leib und Seele ein.

Einig waren sich die Fraktionen jedoch in dem Punkt, dass etwas geschehen müsse. „Ich habe großen Respekt vor dem, was ihr macht. Aber ich fürchte, dass ihr das Abitur oder den Master in der Tasche habt, bevor der Park gebaut wird“, so Karl Trautmann von der FDP. Heftige Kritik gab es von Uwe Wehrspohn (CDU). „Ihr habt die Ideen, aber die müsst ihr auch umsetzten. Es reicht nicht, zu planen und andere machen zu lassen. Dazu gehört auch, sich um die Finanzierung und die Behördengänge zu kümmern und das habt ihr nicht gemacht.“ Dennis von den Skatern hält dagegen „Wir wollten einen Termin beim Bauamt und haben keinen bekommen.“ Enttäuscht sind die Jugendlichen auch von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. „Sie ist die Schirmherrin des Projektes, unterstützt uns aber nicht.“