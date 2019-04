Meerbuscher Schulen wollen schnelles Internet : Politik drängt beim Breitbandausbau

Der Schulausschuss kritisiert, dass Meerbuscher Schulen voraussichtlich erst Ende 2020 mit der Technik versorgt sind. Bürgermeisterin Mielke-Westerlage hat den Landrat gebeten, wenigstens die weiterführenden Schulen vorzuziehen.

Der Breitbandausbau an den Meerbuscher Schulen kommt längst nicht so zügig voran, wie Lehrer, Schüler und Eltern sich das wünschen. In einem Brief an die Vorsitzende des Schulausschusses, Renate Kox, hatte die neu gegründete Stadtschulpflegschaft kritisiert, dass die Meerbuscher Schulen erst als letzte im Rhein-Kreis Neuss mit dem notwendigen Breitband versorgt werden. Voraussichtliches Bauzeitende ist das Jahr 2020. Skeptiker befürchten sogar, dass es 2022 werden könnte. „Das ist für uns nicht hinnehmbar“, so die Elternvertreter. Sie fordern deshalb vom Kreis „eine Nachjustierung des Vertrages mit der Telekom, so dass flächendeckend eine Breitbandversorgung zugesichert werden kann und nicht prognostiziert wird“.