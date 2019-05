Schützenkönig von Büderich ernennt seine Minister : Die Regierung des neuen Monarchen steht

Das Kabinett von König Rainer I. Höterkes steht. Die vier neuen Ressortchefs wurden jetzt im Gasthof “Zur Krone” in Büderich dem Schützenvolk vorgestellt.

Ralf Granderath ist ebenso sportbegeistert wie sein Kabinettskollege. Der 49 Jahre alte Anlagenbauer im Maschinenbau ist viel und gerne in Bewegung und nebenher Vorsitzender von TuRa Büderich. Im Rheinland schwingt sich der Minister für Leibesübungen gern aufs Mountainbike, in den Bergen fährt er auf Skiern ins Tal. Sogar den DSV-Skilehrerschein hat der frühere Schießmeister und Vorsitzende des Jägerzuges gemacht. Hier hat er mit seinem Kabinettskollegen Mielke quasi die Ämter getauscht. Seit 1986 ist er bei Waidmannsheil aktiv und hat das Ruder an seinen heutigen Ministerkollegen weitergegeben. An seiner Seite steht Sandra Oelschläger. Die 44-jährige Redakteurin, die im westfälischen Steinfurt lebt und wirkt, hat sogar am selben Tag Geburtstag wie ihr Liebster.