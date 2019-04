Schüler aus Osterath fotografiert sehr gerne : Die erste Ausstellung mit 15

Luis Frank hat ein Auge für das perfekte Fotomotiv – jetzt stellt der 15-jährige Osterather in Haus Meer zum ersten Mal öffentlich seine Werke aus.

Was als Knipserei einen Kindes mit Vaters Kamera begonnen hat, ist längst professionelles Fotografieren geworden. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der auch historisch-gesellschaftlich Neugierige mit den Hintergründen des perfekten Fotos. Einem Anfängerkurs folgten stundenlange Tüfteleien mit Brennweite, Belichtungszeit und Licht sowie reichlich Fachlektüre. Und die ganze Familie wird mit eingespannt. Die kleine Schwester Klara hat bereits einen größeren Fundus an Portraitfotos, Mutter Britta stets dekorative Sujets für Eigenheim. Mittlerweile vergeht auch kein Familienurlaub ohne akribische Vorbereitung. So recherchiert Luis Frank stets, welche interessanten Objekte in der Nähe sind. In London begleitete Vater Torsten den Junior dann auch zu über einem Dutzend Orte in London, damit zur rechten Zeit am rechten Ort das passende Bild in Szene gesetzt werden konnte.