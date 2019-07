Musical-AG der Pastor-Jacobs-Schule : Zauberhafte Reise in den Urwald

47 Dritt-und Viertklässler der Musical-AG der Pastor-Jacobs-Schule in Lank haben im Forum Wasserturm ihr Stück „Wimba – geheimnisvoller Urwald“ aufgeführt.

Diese beidseitige Euphorie findet sich auf der Bühne wieder. Während die „Stalaktiten-faszinierte“ Gila (Leni), die „Schickimicki-Tante“ Malu (Maja) und der patente Conni (Philipp) im Regenwald gefangen sind, stellt sich heraus, dass das Fabelwesen „Wimba aus Rimba“ die Power jeglicher Lebewesen an sich reißt, um in seine Heimat zurückkehren zu können. Für die Urwaldforscher beginnt ein Abenteuer sondergleichen. Werden sie sich aus den Schlingen des Urwalds befreien können, und kann Wimba zurückgezaubert werden? Die Musical-AG zieht den Zuschauer in ihren Bann, die schauspielerischen, musikalischen und tänzerischen Darbietungen faszinieren das Publikum.

„Die Kinder wachsen über ihre Fähigkeiten hinaus,“ sind sich die Meerbuscherinnen Sandra Emmerichs und Silvia Schönfeld einig. Die beiden sind Bestandteil des unterstützenden Elternteams, das hinter den Kulissen kostümiert, schminkt und in letzter Minute Textzeilen abfragt. Neben dem Musical stand jedoch vor allem die „Potenzialentfaltung“ der Kinder im Vordergrund. Lehrerin Birgit Sieberath sieht das Projekt als „Chance für Kinder, die sonst nicht so sehr brillieren“. Während in der Schule Rechnen, Schreiben und Auswendiglernen gefragt seien, fordere das Musical kreative Interpretation, Ausdrucksvermögen und vor allem eines: Begeisterung. Um in die jeweilige Rolle zu schlüpfen, ging es für die Truppe zur Burg Monschau, wo sie an ihrer Performance feilten. Die Probefahrt habe besonders der Gemeinschaft gut getan, erzählt die Chorleiterin.