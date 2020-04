Handwerksbetrieb in der Corona-Krise : Spuckschutz aus der Schreinerei

Zwei Mitarbeiter der Büdericher Schreinerei Bödefeld montieren eine Acrylglas-Trennwand mit Sondermaßen. Der Spuckschutz wurde in einem Supermarkt in Kleinenbroich aufgebaut. Foto: M. Bödefeld. Foto: Michael Bödefeld

Der Büdericher Schreinermeister Michael Bödefeld und sein Team fertigen die Trennscheiben aus Acryl- oder Plexiglas nach Maß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Götz und Verena Bretz

Bereits früh am Morgen ist Schreinermeister Michael Bödefeld mit seinem kleinen Team unterwegs. „Wir sind gerade in einem Edeka-Supermarkt in Kleinenbroich“, erzählt er am Telefon. Dort montieren die Holzfachleute aber nicht etwa Regale massive Holzschränke, sondern Spuckschutzwände. Überall dort, wo es Kundenkontakt gibt, sind diese Wände gerade enorm gefragt.

Michael Bödefeld erklärt: „Aufgrund der Größe besteht der Rahmen in diesem Fall aus Aluminium, die Füllung ist aus acht Millimeter dickem Acrylglas.“ Die Gesamtmaße der durchsichtigen Wand: zwei Meter hoch und und ganze 5,40 Meter lang. Typische Schreinerarbeit ist das nicht. Aber in der Corona-Krise hat der Büdericher sich etwas Neues überlegt.

Denn die Krise trifft vor allem kleinere Handwerksbetriebe. Bödefeld etwa hat für sein Team Kurzarbeit angemeldet: „Einer der Mitarbeiter ist normalerweise nur im Außendienst tätig. Ich muss das jetzt verteilen, sonst wären Kündigungen unabwendbar“, erzählt er. Um es nicht so weit kommen zu lassen, hat der Schreinermeister sein Produktangebot erweitert und liefert jetzt Trennscheiben nach Maß als Sonderanfertigung. „Kaum eine andere Werkstatt ist so gut für die Verarbeitung dieser Materialien geeignet wie die des Schreiners“, erklärt Bödefeld. Spuckschutz, Thekenaufsätze oder Abdeckhauben an Rezeptionen, Kassen und im Lebensmitteleinzelhandel sind in der Corona-Krise unerlässlich. Ein Vorrat an entsprechendem Material liegt in der Schreinerei bereit: „Falls die richtige Stärke doch mal fehlt, beliefert uns ein Großhändler.“