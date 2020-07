Trennung zwischen Radfahrern und Fußgängern : Sperrung auf dem Meerbuscher Rheindeich als Dauerlösung?

Die Sperrung am Rheindeich in Meerbusch. Foto: ena

Meerbusch Die Sperrung auf dem Rheindeich in Meerbusch, die Rad- und Gehweg voneinander trennt, besteht seit drei Monaten. Was als Corona-Maßnahme an Ostern begann, könnte möglicherweise bald zu einer dauerhaften Regelung werden.