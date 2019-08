Kanzelrede in Büderich : Delikatessenhändler hält Predigt

Unternehmer Ralf Bos betreibt einen Feinkostgroßhandel in Büderich. Am Sonntag wird er eine Kanzelrede zum Thema Frieden halten. Foto: RP/Jürgen Nowitzki

Meerbusch Unternehmer Ralf Bos hält am Sonntag die Kanzelrede in der Büdericher Christuskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

(dsch) „Suche Frieden und jage ihm nach“ ist das Jahresmotto der evangelischen Kirche in Deutschland, und dieser Frieden ist auch ein wichtiger Grundsatz des Meerbuscher Unternehmers Ralf Bos, der die nächste Kanzelrede in der Christuskirche halten wird. Mit seiner Feinkostfirma BosFood verfolgt der als „Trüffelpapst“ bekannte Geschäftsführer diesen Grundsatz auch im Berufsleben und steht für einen fried- und respektvollen Umgang mit Kunden, Fremdanbietern, Konkurrenten und Mitarbeitern ein.

Am kommenden Sonntag, 25. August, steigt Ralf Bos um 18 Uhr auf die Kanzel in der Kirche Karl-Arnold-Straße 12, um über die Bedeutung von Frieden – sowohl in der Wirtschaft als auch im Alltag – zu diskutieren. „Ralf Bos spricht über den Frieden, der sich über Respekt und Achtung ausdrückt“, heißt es in einer Ankündigung.

Für Bos ist die praktische Dimension von Frieden im Alltag vor allem der Respekt, dem man allen Menschen, mit denen man in Kontakt kommt, entgegenbringen sollte.

Respekt zahlt sich aus, davon ist der Geschäftsmann überzeugt. Einen Beweis, dass dieser Grundsatz Wirkung zeigt, bekam er im Dezember des vergangenen Jahres, als seine Firma ein Unglück ereilte: Bei einem Feuer wurde fast die Hälfte seines Betriebs zerstört. Seine Mitarbeiter, Lieferanten und Partner gaben jedoch alles, arbeiteten ohne zu fragen auch am Wochenende und schafften es so, dass BosFood all seine Aufträge bis Weihnachten erledigen konnte.