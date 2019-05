2. Meerbuscher Radnacht : Am 14. Juni haben Radfahrer Vorfahrt

Bei der „2. Meerbuscher Radnacht“ sollten sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet einstellen.

Mitfahren kann jeder, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die rund 27 Kilometer lange Strecke führt von Osterath über den Westring, Görgesheide in Richtung Bösinghoven, vorbei am „B-See“ weiter nach Strümp und Lank. In Nierst ist eine Pause geplant. Die Stadtwerke Meerbusch stellen dafür 30 Kisten Mineralwasser zur Verfügung.

Treffpunkt ist am Freitag, 14. Juni, um 18 Uhr am Erwin-Heerich-Haus in Osterath. Die Teilnehmer bekommen dort für eine bessere Sichtbarkeit gelbe Warnwesten von den Organisatoren. „Auch wenn die Strecke abgesperrt ist, bitten wir die Teilnehmer, nur die rechte Fahrspur zu nutzen und den Anweisungen der Ordner zu folgen“, sagt Dana Frey, Stabsstellenleiterin Umwelt und Klimaschutz der Stadt Meerbusch. Zur eigenen Sicherheit empfiehlt die Stadt außerdem, einen Fahrradhelm zu tragen. Für kleine Kinder ist die Strecke wegen der Länge und der Fahrgeschwindigkeiten nicht geeignet. Kinder sollten mindestens zehn Jahre alt sein und in Begleitung ihrer Eltern mitradeln. Ohne Begleitung können Jugendliche ab 16 Jahren teilnehmen. Die gemeinsame Fahrt durch Meerbusch endet auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich, wo ein Festzelt mit Bewirtung auf die Radfahrer wartet.