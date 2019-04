Radelnde Städtefreundschaft : Radtour zu verborgenen Ecken

Die Gruppe der Radfahrer aus Meerbusch und Kerken machte auch Station an den Resten der Berliner Mauer, die am Städtischen Meerbusch-Gymnasium steht. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Zum fünften Mal fand eine Radtour von Meerbuscher und ihren Radfreunden aus Kerken statt.

Meerbusch kennenlernen, und das auf lauschigen Wegen abseits von Straßen: Genau das wollten die Radfahrer, die sich am Samstag am Bahnhof Osterath trafen. Zum fünften Mal fand eine gemeinsame Radtour von Bürgern aus Kerken und Meerbusch statt, die diesmal unter dem Motto „Geheime Plätze und verborgene Ecken“ stand. Dabei sollten unbekannte Pfade und Objekte, an denen man oft vorbeifährt, ohne sie näher zu betrachten, in den Blick genommen werden.