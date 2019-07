Dubiose Spendensammlerin in Meerbusch : Betrügerin stiehlt 200 Euro aus Geldbörse

Die Polizei warnt vor einer dubiosen Spendensammlerin, die jetzt einem Meerbuscher offenbar 200 Euro aus der Geldbörse gezogen hat.

Am Samstag gegen 13 Uhr saß ein 74-jähriger Mann aus Büderich am Dr. Franz-Schütz-Platz in seinem geparkten Pkw, als er von einer Frau (etwa 25 bis 40 Jahre alt, circa 160 Zentimeter groß, dunkle Haarfarbe und silberne Kronen über den Vorderzähnen) in einer fremden Sprache angesprochen und mittels Zettel um eine Geldspende für Taubstumme gebeten wurde. Die Frau lehnte sich mehrmals durch das geöffnete Fenster der Fahrertür, während der Meerbuscher seine Geldbörse zur Hand nahm und sechs Euro Münzgeld aushändigte. Die Frau trug dies auch in eine Liste ein und verabschiedete sich. Kurz darauf bemerkte der Senior den Verlust oder besser gesagt den Diebstahl von 200 Euro aus seiner Geldbörse. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.