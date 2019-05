Nach der Europawahl : Europawahl: Das sagen Meerbuschs Politiker

Mehr als 70 Prozent stimmten für Europa ab. Dabei wählten 25,3 Prozent der Meerbuscher „Grün“.

(ak/ena) Vor allem die hohe Wahlbeteiligung – Meerbusch liegt am Niederrhein mit seinen 70,17 Prozent auf einem vorderen Platz – kennzeichnet die Europawahl 2019. Aber auch das Ergebnis vor allem für die Grünen: Sie holten 25,31 %. Die CDU erreichte 34,06 % (-9,16 % im Vergleich zur Europawahl 2014) der abgegebenen Stimmen, die SPD 13,09 % (-11.79 %). Die FDP kommt auf 10,51 % (+1,55 %). Die AfD bekommt 5,76 % (+0,10 %) der Stimmen, die Linke 2,65 % (-0,22 %). Was sagen Meerbuschs Politiker zu ihren Wahlergebnissen?

Werner Damblon, CDU-Vorsitzender: „Wir freuen uns, dass es in Meerbusch eine Wahlbeteiligung von über 70 Prozent gegeben hat und dass sich die Meerbuscher Wähler mit überwältigender Mehrheit für Europa-freundliche Parteien entschieden haben. Wir freuen uns auch, dass die CDU als die mit Abstand stärkste Partei aus diesen Wahlen hervorgegangen ist.“ Gleichwohl sei das Ergebnis trotzdem nicht zufriedenstellend. „Wir erkennen zwar keine lokalen Besonderheiten beim Abschneiden der Meerbuscher Parteien, das Ergebnis entspricht den deutschland-weiten Trends. Trotzdem werden wir aber auch in der CDU hier vor Ort aus diesem Wahlergebnis unsere Schlüsse ziehen.“ So müsse die CDU sich darüber Gedanken machen, welche Themen den Wählern wichtig seien, und dass insbesondere jüngere Wähler bei Kommunikation und Mitwirkungsmöglichkeiten andere Ansprüche an die „klassischen“ Parteien stellen. „Das ist uns für die Zukunft Ansporn und Aufgabenstellung zugleich.“

Info Die nächsten Wahltermine Wahltermine Turnusmäßig folgen nun 2020 die Kommunalwahl, 2021 die Bundestagswahl, 2022 die Landtagswahl. Kommunalwahl Im Herbst 2020 werden sowohl die Hauptverwaltungsbeamten (Landrat, Bürgermeister) als auch die Mitglieder des Kreistages sowie der Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Wahlberechtigt werden dann alle EU-Bürger im Wahlgebiet ab dem 16. Lebensjahr sein.

Jürgen Peters, Bündnis90/Die Grünen: „Wir freuen uns natürlich, dass viele Meerbuscher den Grünen ihr Vertrauen geschenkt haben. 25 Prozent ist ein wirklich überragendes Ergebnis.“ Aber er wisse auch, dass das eine Momentaufnahme sei, so Peters. Es sei bedauerlich, dass die vielen Argumente, in der Klimapolitik oder beim Artensterben gegenzusteuern, bei manchen anderen Parteien erst wirkten, wenn die Probleme wie vertrocknete Felder, Starkregenereignisse, außergewöhnliche Stürme schon da seien. Das Klima könne zwar nicht in Meerbusch gerettet werden, aber jede Gemeinde trage zum Problem bei. „Wir müssen also auch hier handeln.“

Daniela Glasmacher, Fraktionsvorsitzende der UWG: „Die etablierten Parteien nennen sich zwar Volksparteien, haben aber die für die Bürger relevanten Themen nicht aufgenommen.“ Die UWG vertrete ausschließlich die Interessen der Menschen vor Ort, etwa das Glyphosatverbot, die Verkehrs- und Lärmbelastung, die Baumschutzsatzung, Überdüngung und die Abschaffung der Straßenbaubeiträge. Glasmacher: „Die wachsende Umweltbelastung ist den Menschen sehr wichtig, das entnehmen wir nicht nur den Wahlergebnissen, sondern auch den Gesprächen mit Bürgern, besonders mit Jugendlichen.“ Bei der Europawahl hätten die Meerbuscher „europäisch gewählt“, so Glasmacher. Die hohe Wahlbeteiligung spiegele unter anderem das Sozialgefüge wider und das Interesse an der europäischen Politik. „Es ist nicht auszuschließen, dass die Grünen bei der Kommunalwahl ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen. Wir hoffen, dass die UWG aufgrund der starken Einbeziehung ökologischer Themen merklich hinzugewinnen wird. Wir würden uns wünschen, dass sich alle Wahlberechtigten die Zeit nehmen, im Bürgerinternetportal der Stadt Meerbusch zu recherchieren, welche Fraktionen sinnvolle und erfolgreiche ökologische Anträge gestellt haben und sich über Jahre um die Probleme der Einwohner gekümmert haben.“

Marc Becker, Fraktionsvorsitzender der Piraten: „Europa hat gewählt, und es hat uns vor allem eines gezeigt: Die Bevölkerung will sich nicht mehr mit Parolen hinhalten lassen. Politik und Parteien sind momentan nur begrenzt dazu imstande, damit entsprechend umzugehen. Wählte man früher noch ganzheitlich und traditionell, haben wir heute ganz andere Mechaniken in der Wählermobilisierung. Momentan bestimmt zu einem großen Teil das Tagesgeschehen die politische Stimmung. Aktuell ist es gerechtfertigterweise die Klimadebatte, und der Wähler hat seine Stimme der „Marke“ anvertraut, der er die größte Kompetenz zu diesem Thema zuschreibt. Ob dies bei den Kommunalwahlen 2020 noch immer so sein wird, kann man im Moment nicht sagen. Ich hielte es für falsch, nun zu versuchen, die Grünen zu kopieren. Wir bleiben bei unsereren Kernkompetenzen: Freiheit, Würde und Teilhabe in einer digitalisierten Zukunft.“

Klaus Rettig (FDP): „Wir fühlen uns in unserer Arbeit bestätigt und werden sie engagiert weiterführen. Wir wissen, dass die FDP in Meerbusch eine sehr treue Wählerschaft hat.“ Sein Glückwunsch geht an die Grünen. Sie hätten mit dem Thema Klimaschutz offenbar den Nerv der Menschen getroffen. Aber: „Sie haben dieses Thema in Meerbusch nicht gepachtet, auch die anderen Parteien – u.a. die FDP – sind hier aktiv.“