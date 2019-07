Pflanzaktion in Büderich : 1000 Stauden für den Hallenbadpark

Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und viele Politiker halfen mit, das Beet am Hallenbad mit Stauden zu bepflanzen. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Ein großes Staudenbeet im Hallenbadpark wurde am Donnerstag mit hunderten von insektenfreundlichen Stauden bepflanzt. Die Garten-Abteilung der Stadt hatte sich Unterstützung geholt: Politiker halfen bei der Pflanzaktion mit.

Sie heißen Kriechender Günsel, Echter Eibisch, Engelwurz oder Akelei, aber auch Kümmel, Salbei und Bocksbart standen parat. Pünktlich um 15 Uhr versammelten sich am Donnerstagnachmittag zahlreiche Politiker aller Parteien in gleißender Sonne im Hallenbadpark, um tatkräftig umzusetzen, was sie theoretisch beschlossen hatten: Meerbusch grüner zu machen. „Denn es geht hier ja auch um den Klimaschutz“, so Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage in ihrer kur­zen Begrüßung und erinnerte damit an die Klimaschutz-Resolution, die gerade vom Rat beschlossen worden war. „Wir wollen ein konkretes Zeichen setzen und aktiv gegen das Insektensterben vorgehen und Nahrung für Bienen schaffen.“

Der Bocksbart schmeckt nicht, findet Bernd van Hees. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Michael Betsch, Anna Hardenberg und Bernd von Hees aus der Grün-Abteilung der Stadt hatten zuvor die passenden Wildstauden zum Teil in Bio-Qualität ausgesucht. Hardenberg berichtete dabei von großen Lieferproblemen: „Es gibt nur wenige Betriebe in Deutschland, die diese Pflanzen noch vorrätig haben.“ Denn viele Städte hätten sich in der letzten Zeit entschlossen, insektenfreundliche Pflanzen einzusetzen. Und weil das auch Privatleute nachahmen, gäbe es mittlerweile Engpässe bei den passenden Pflanzen.

Aber für Meerbusch waren noch welche im Vorrat. Und so griffen sich die Politiker mit Unterstützung der Azubis aus der Gartenabteilung die kleinen Töpfe mit Glockenblume, Kratzdistel oder Storchschnabel, nahmen sich eine kleine Gartenschaufel aus dem Korb, knieten sich hin und pflanzten ein. Eine Blume nach der anderen fand so ihren Weg in die Erde. Hardenberg: „Gewässert ist der Boden, darum müssen Sie sich nicht kümmern.“ Die Idee zur Pflanzaktion hatte Dezernent Michael Assenmacher, die Sparkasse Neuss hat sie unterstützt.