Illegaler Lastwagenverkehr : Lkw-Blitzer in Lank – noch keine Lösung

So sieht ein sogenannter Lastwagen-Blitzer aus. Dieser wurde an einer Straße in Mönchengladbach aufgestellt. Foto: PMG/Koop

Verwaltung legt Konzept vor, um illegalen Durchfahrtverkehr zu stoppen. Ortsansässige Unternehmer fühlen sich übergangen und sollen nun ins Boot geholt werden. Anwohner sind verärgert, weil wieder nichts beschlossen wurde.

Die Stühle im Sitzungssaal des Bauausschusses reichten am Dienstagabend gar nicht aus für so viele Besucher: Fast alle waren für einen einzigen Tagesordnungspunkt gekommen: „Maßnahmen hinsichtlich des Lkw-Verkehrs in Lank“. Nach einer emotionalen Diskussion verließen sie dann auch schnell wieder den Sitzungsraum. Die einen frustriert und verärgert, die anderen mit einem positiven Grundgefühl.

Das war passiert: Die Verwaltung hatte den Politikern ein Konzept vorgestellt, das geeignet sei, den illegalen Lastwagen-Durchgangsverkehr durch Lank zu stoppen. Eckpfeiler des Konzepts: Ein Lkw-Blitzer, der in beide Richtungen am Standort Uerdinger Straße zwischen Robert-Bosch-Straße und In der Loh blitzt. Damit verbunden eine geänderte Verkehrsführung im Gewerbegebiet, das ansonsten als Schleichweg genutzt werden könnte, um den Blitzer zu umfahren. Demnach soll das letzte Teilstück der Robert-Bosch-Straße (von Uerdinger Straße bis In der Loh) Einbahnstraße werden, um die illegalen Lastwagen aus Lank Richtung Krefelder Hafen auszubremsen. Diese machten alleine 75 Prozent des verbotswidrigen Lkw-Verkehrs aus.

Dem wollten die Politiker so nicht zustimmen. Denn sie wurden während der Sitzung von den Reaktionen ortsansässiger Unternehmer überrascht, die sich beklagten, vorab nicht informiert worden zu sein. „Wir sind auf unsere Spediteure angewiesen. Aber die beschweren sich, wenn sie Umwege fahren müssen. Wenn das alles so kommt, müssen wir uns überlegen, ob der Standort Lank noch Sinn macht“, sagte etwa Rolf Heckmann, Geschäftsführer der Firma Heckmann mit Sitz an der Robert-Bosch-Straße ist. Der Vorwurf, den er der Stadt macht: „Man hätte uns vorher ins Boot holen müssen. Bislang wurden wir Unternehmer nie konkret von der Stadt angesprochen.“ Er habe Verständnis für die Sorgen der Anwohner der Uerdinger Straße. „Aber standortfreundlich ist so ein Verhalten nicht.“ Daraufhin beschlossen die Politiker zwar, den Blitzer anzuschaffen; außerdem gleich einen zweiten für Nierst. „Aber der Standort in Lank und die geänderte Verkehrsführung sollen mit allen Beteiligten besprochen werden, bevor wir das endgültig beschließen“, fasste Daniel Thywissen (CDU) die Meinung der Ausschussmitglieder zusammen. Das wird erst in der nächsten Sitzung Anfang Februar sein. Technischer Beigeordneter Michael Assenmacher hatte eigentlich bereits am Dienstag auf einen einstimmigen Beschluss gehofft, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. „Unserer Meinung nach haben wir endlich eine sinnvolle Lösung gefunden. Ohne die bewusst geänderte Verkehrsführung ist der Blitzer sinnlos.“ Aber er versprach den Unternehmern auch: „Wir lassen Sie nicht im Stich. Wir wollen nicht Ihren Ruin, sondern beste Bedingungen für Sie.“ Ziel sei es nun, eine gemeinsame Lösung zu finden, mit der sowohl die Anwohner als auch die Unternehmer leben könnten.