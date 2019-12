Politik : Meerbuschs Dächer werden grün

Einstimmig hat der Planungsausschuss eine „Satzung zur Dachbegrünung“ im gesamten Stadtgebiet beschlossen. Demnach müssen künftig die Flachdächer bei Neubauten bepflanzt werden. Ziel ist ein besseres Stadtklima.

Das will die Verwaltung mit der „Satzung zur Dachbegrünung in der Stadt Meerbusch“ erreichen: Mehr attraktives Grün statt grauer Stein- und Betonwüsten in der Stadt und damit ein besseres Stadtklima und mehr Lebensraum für Tiere, gerade in den bebauten Bereichen. Wer in Meerbusch unterwegs ist, kann es tatsächlich an vielen Stellen sehen: Neubauten im Bauhausstil sind in in der Stadt extrem beliebt. Egal ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser – Flachdächer sind im Trend. Wenn diese Dächer nun begrünt würden, hätte das auch für die Hausbesitzer Vorteile, sagen die Experten. Gründächer böten einen natürlichen Schutz vor Witterungseinflüssen, seien Wärmedämmung und Hitzeschild und verbesserten das Raumklima. Zusätzlich ließen sich mit bepflanzten Dächern Kosten sparen, etwa bei Abwassergebühren. Kernaussage: Begrünte Dächer sind nachhaltig und tragen dazu bei, den kommenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten.