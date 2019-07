Bauarbeiten bis Oktober : Neue Fenster für St. Stephanus in Lank

Neue Fenster für St. Stephanus in Lank

Hans-Werner Schoenauer, Baubeauftragter des Kirchenvorstands, zeigt hoch oben auf dem Gerüst die Notverglasung an einem Obergadenfenster. Durchmesser: 1,60 Meter. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Aktuell hat die Ostseite der Pfarrkirche nur eine Notverglasung. Die Fenster werden von einer Spezialfirma mit einer seltenen Methode restauriert. Die Kosten liegen im sechsstelligen Bereich. Nächstes Jahr ist die Westseite dran.

Tierchen wie Spinnen, Käfer und anderes Krabbelviech hocken ungern im Durchzug, mögen es eher warm und windstill. Deshalb soll es künftig an den prächtigen Seitenfenstern der Pfarrkirche St. Stephanus in Lank extra luftig zugehen. Um das zu erreichen, wird ein bestimmter Abstand zwischen dem farbigen Kunstglas und dem davor montierten Schutzglas berechnet. Der permanente Durchzug verschreckt nicht nur die Tiere, sondern soll auch verhindern, dass sich schädliches Kondensat bildet.

Die Mitarbeiter der ältesten Glasmalerei Deutschlands, die Firma Oidtmann in Linnich, nutzen diese besondere Sanierungstechnik. Die Profis für Restaurierung und Reparatur alter Fenster kümmern sich aktuell um sechs Seitenfenster, zwei halbe Oberlichter und sechs sogenannte Obergadenfenster auf der Ostseite der Stephanus-Kirche. Die Westseite ist im nächsten Jahr dran. Die Kosten für die Sanierung liegen im sechsstelligen Bereich; 70 Prozent übernimmt das Bistum, den Rest die Kirchengemeinde. Mitte Mai haben die Arbeiten begonnen, im Oktober sollen die Fenster auf der Ostseite wieder strahlen wie neu.

Sowieso: Der Kirchenvorstand und die Architektengemeinschaft Dewey und Blohm-Schröder aus Viersen, haben keine Mühen gescheut, um die Fenster bestmöglich wieder herzurichten. „Wir sind erst einmal außen an der Kirche im Steiger hochgefahren, um uns die Fenster genau anzuschauen“, erzählt Schoenauer. Und: „Wir waren geschockt, wie katastrophal deren Zustand war.“ Besonders die Obergadenfenster waren stark beschädigt, hatten Risse und waren stumpf. „Früher wurde für die runden Fenster sogenanntes Kathedralglas verwendet“, sagt er. Umgangssprachlich werde dieses Glas auch als „Badezimmerglas“ bezeichnet, weil es so trübe ist, dass man nicht durchschauen kann, erklärt er. Die runden Fenster werden nun gesäubert, das kaputte Glas wird ausgetauscht und durch historisches ersetzt, zudem werden die Gussteile saniert. Wer sich das Ergebnis heute schon anschauen möchte, muss nur nach oben zur Orgelempore schauen. „Wir haben im vergangenen Jahr mal ein Test-Fenster machen lassen“, erzählt Schoenauer. „Schließlich hatten wir keinerlei Erfahrung, wie das hinterher aussehen würde und welche Kosten auf uns zukämen.“ Mit dem Ergebnis waren alle zufrieden: Die Entscheidung im Kirchenvorstand pro Restaurierung war einmütig, so Schoenauer.