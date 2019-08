Netzwerktreffen bei der Business Night : Meerbusch gibt Olympia eine Chance

Die ATP Business Night ist ein fester Termin im Kalender des jährlichen Turniers am Eisenbrand. Viele Gäste kamen, um über die Chancen für Olympia zu diskutieren und miteinander zu plaudern.

Angelika Mielke-Westerlage begrüßte die Gäste mit den Worten „Tennis ist für Meerbusch ein wichtiger Sport“ und freut sich, dass es nur acht andere Städte in Deutschland gibt, in denen ein solch hochrangiges Turnier ausgetragen werde. Antwort von Turnierdirektor Marc Raffel: „Wir machen aus Meerbusch noch eine richtige Sport- und Tennisstadt.“

Spitzentennis am Eisenbrand : Tennis-Stars schlagen in Meerbusch auf

Auftakt für Turnier in Büderich : ATP-Turnier: Spitzentennis am Fließband

Stephan Kaußen moderierte anschließend den Talk unter dem Motto „Olympia Rhein Ruhr 2032 – unsere Chance“. All seine Gesprächspartner sehen diese Spiele wirklich auch als Chance für die Region. An erster Stelle natürlich Pascal Heithorn, Olympiabeauftragter der Stadt Düsseldorf. Er glaubt, dass man die Region fit durch Olympia machen könne. Aber es gebe noch einiges zu tun. Der frühere Tennisprofi Eric Jelen, der auch in Meerbusch lebt, erinnerte an seine eigene Olympia-Teilnahme 1988 in Seoul. „Das war ein absolutes Highlight.“ Er könne nur jedem Sportler wünschen, daran teilzunehmen. NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper signalisierte, dass, wenn die Olympischen Spiele in der Region stattfinden, natürlich auch Geld dafür freigegeben würde. Er sprach aber auch darüber, dass diese Spiele durchaus nachhaltig gelebt werden sollten.