Freizeit in Meerbusch : Dem Leben im Wald auf der Spur

Birgit Jansen vom Hegering Meerbusch bietet kostenlose Führungen durch die heimischen Wälder an. Im Herrenbusch entdeckt sie am Wegesrand immer wieder ungewöhnliche Pflanzen.

„Mit 75 Hektar ist dieser Wald einer der größten zusammenhängenden Waldstücke im Kreis“, informiert sie. „Hier gibt es schöne alte Buchen und Eichen, aber auch andere, zum Teil seltene Baumarten.“ Schon auf dem Weg vom Latumer See zum Herrenbusch fällt Jansen vieles auf, an dem Spaziergänger normalerweise vorbeigehen. Unscheinbares wächst am Wegesrand. Wie die Knoblauchrauke mit kleinen grünen Blättchen, die man gut für einen schmackhaften Salat verwenden könne. An einer verwitterten Birke entdeckt sie den Birkenporling, „den schon Ötzi in seiner Tasche hatte“. Dabei handele es sich um einen Pilz, der seit mehr als 5000 Jahren als Heilmittel genutzt werde. Sogar dem Efeu kann sie etwas abgewinnen. „Ich nehme Efeu zum Waschen in der Waschmaschine“, berichtet sie. Die im Efeu enthaltenen Saponine haben nämlich seifenähnliche Eigenschaften.