Meerbuscher Mundarttheater: Eine 80-Jährige ist immer dabei

„Ach, du fröhliche!“ heißt das Stück in diesem Jahr, in dem Liesel Beeck auch wieder mitspielt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Seit 1987 steht Liesel Beeck auf der Mundartbühne des Lank-Latumer Theaters. Die 80-Jährige erinnert sich an ihren ersten Auftritt und erzählt aus ihrer Kindheit. Das Buretheater spielt auch an diesem Wochenende wieder im Forum.

Freitag, Samstag, Sonntag sowie am 26., 27. und 28. Oktober und am 1., 2. und 3. November ist das Mundartstück „Ach, du fröhliche!“ unter der Leitung von Peter Pütz im Forum Wasserturm zu sehen. Karten zu zwölf Euro gibt’s im Vorverkauf bei Mrs. Books in Lank und an der Abendkasse.

Sie erinnert sich an ein Erlebnis in Kanada. Elf Mal war sie mit ihrem Mann dort, hatte vorübergehend sogar ein eigenes Blockhaus: „Wir haben die Wildnis geliebt.“ Während einer Veranstaltung in Ottawa hörte sie hinter sich jemanden sagen: „Das ist doch die Frau aus dem Buretheater.“ Es stellte sich heraus, dass es Stammgäste des Mundarttheaters waren, die jedes Jahr aus Willich nach Meerbusch kamen und jetzt in Nordamerika Urlaub machten. „Ich spreche eben immer Platt – auch in Kanada“, erzählt Liesel Beeck lachend.