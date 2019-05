Zum Muttertag am 12. Mai : Unvergessen: Die besten Momente als Mutter

Am 12. Mai ist Muttertag. Vier Meerbuscher Mütter erinnern sich an Erlebnisse mit ihren Kindern, die sie besonders berührt haben.

Isabelle von Rundstedt hat erst vor wenigen Wochen etwas erlebt, was sie sehr berührt hat. Die Kunsthistorikerin, die mit Ehemann Constantin, den Töchtern Carla (10), Antonia (9) und Louise (6) sowie den beiden Möpsen Loriot und Julchen in Büderich lebt, verbrachte aus familiären Gründen ein Wochenende in München. Sie war erst wenige Stunden von zuhause fort, als das Telefon klingelte. Carla rief an. Sie wollte nur sagen, dass sie wisse, wie sehr ihre Mutter das Töchter-Trio vermisse: „Aber ich sollte mir keine Sorgen machen – es wäre alles in bester Ordnung. Das hat mich sehr gerührt. Meine ‚große‘ Tochter hat gespürt, dass ich das brauche, dass mir das gut tut. Und es war die Bestätigung für das Vertrauen, das wir zueinander haben.“ Dabei erinnert sich Isabelle von Rundstedt auch an ihre ‚Mami‘: „Sie war immer für mich da, hat mich geliebt und unterstützt. So habe ich noch heute das Gefühl, mit einem ‚goldenen Löffel‘ ins Leben gestartet zu sein.“ Dieses Empfinden möchte sie weitergeben: „Ich wünsche mir, dass meine Töchter glücklich sind und werde ihnen genug Raum geben, um das zu machen, was sie möchten.“