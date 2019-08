Serie Meerbusch Deine Künstler : Künstlerin mit Gespür für Geschichten

Eri Krippner in ihrem Garten mit einem eigenen Kunstwerk, einem Windspiel. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Eri Krippner malt, fotografiert und füllt Bücher mit Bildern und Texten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Wallerang

Eine feine, dunkelhaarige Dame öffnet die Tür ihres gastlich wirkenden Hauses in Schürkesfeld. Im Hintergrund läuft eine Aufnahme mit klassischer Gitarrenmusik, eingespielt von Julian Bream, auf dem gedeckten Tisch stehen eine reich gefüllte Teekanne und eine große Schüssel mit Tiramisu. Und viele Bücher und bunte Holzspiele liegen anbei – alles Produkte der Hausherrin: Eri Krippner, bildende Künstlerin, Lyrikerin und Buchautorin.

Die Nürnbergerin, die schon seit den 60-er Jahren in Meerbusch lebt und dort auch ihr Atelier hat, ist eine Künstlerin mit besonderem Gespür für Orte und deren Geschichten. Über ihre Wahlheimat gestaltete sie nicht lange nach ihrer Ankunft einen künstlerischen Stadtplan. Vor einigen Jahren erschien das Büchlein: „Meerbusch im Plauderton“. Auf dem Cover ist das Wahrzeichen von Haus Meer abgebildet, der altrosafarben gestrichene „Teepavillon“ im neugotischen Stil.

Info Die Künstlerin persönlich Lebenslauf Geboren in Nürnberg, studierte Eri Krippner unter anderem Malerei, Grafik, Germanistik und Kunstgeschichte. Stationen Sie arbeitete zunächst in Werbeagenturen in München und Hamburg. 1972 wurde sie Kunstlehrerin am Mataré-Gymnasium Meerbusch. Seit 1988 ist sie wieder freischaffend. Privat Eri Krippner lebt in Schürkesfeld und hat zwei erwachsene Kinder.

Eri Krippner fotografierte alle Meerbuscher Sehenswürdigkeiten, darunter auch die Windmühle von Will Brüll in Osterath. Über diesen Künstler gestaltete Krippner das Buch „Leben im Gesamtkunstwerk“. Auch über ihren langjährigen Lebensgefährten Günter Haese und dessen Werke schrieb sie eine Dokumentation: „Kinetik ohne Steckdose“.

An einer Wand ihres Wohnzimmers hat Krippner ein bedrohliches Bild hängen. „Das sind Feuer und Rauch beim Einsturz des Word Trade Centers in New York am 11. September 2001“, erläutert die Künstlerin. Sie habe das damals von weitem live mit angesehen. „Ich sah die brennenden Türme einstürzen.“ Noch mehrere große und kleine Bilder hat Krippner gemalt und in ihre Sammlung integriert.

Sie verkaufe heute nicht mehr so viele Bilder wie früher und behalte lieber viele ihrer Werke. Doch für Ausstellungen stelle sie ihre Kunst gerne zur Verfügung. Erst kürzlich gab es eine Vernissage im Buch- und Kunstkabinett Mönter. Neben Bildern gestaltete Krippner auch ein paar Plastiken, beispielsweise ein mehrfarbiges Windspiel, das mit seinen viereckigen Elementen ein wenig an das Logo von „Windows“ erinnert und im Garten der Künstlerin an prominenter Stelle platziert ist.

Farbenfroh ist auch das Holzspielzeug, das die schweizerische Firma Naef nach Krippners Originalmuster in Serie produziert. Bunte Klötzchen lassen sich in diesem Kreativspiel zu unterschiedlichen geometrischen Formen zusammenlegen. Von einem japanischen Museum für Zeitgenössische Kunst habe sie für dieses Spielzeug eine Auszeichnung erhalten, erzählt die Künstlerin mit ein bisschen Stolz.

Dass sie nach ihrem eigentlichen Kunststudium in Nürnberg an der Düsseldorfer Kunstakademie noch einen Abschluss im Fach Drechseln machte, verschaffte Krippner während der schweren Krankheit ihres Mannes und nach dessen frühem Tod die nötige Qualifikation, um am Gymnasium Kunst zu unterrichten. Ihre beiden Kinder seien damals noch klein gewesen, und die Anstellung als Kunstlehrerin habe soziale Sicherheit gegeben, erzählt Krippner.