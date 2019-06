Kunst aus gebrauchten Alltagsgegenständen : Kunst im Hotel zeigt „Wasteland Villa“

Laura Flöter präsentiert 30 Bilder, die aus gebrauchten Alltagsgegenständen erarbeitet wurden. Sie passen zum Motto „Zero Waste“ der Villa Meererbusch.

(mgö) Der Titel ist Programm, in mehrfacher Hinsicht. „Wasteland Villa“ schreibt Laura Flöter über ihre Ausstellung, die am Sonntag in der Villa Meererbusch mit gut 30 ihrer Arbeiten eröffnet wird: „Das ist für mich etwas ganz Besonderes, zum ersten Mal sind meine Arbeiten in einer Art Gesamtausstellung zu sehen.“