Ulrike Holthöfer hat ihr Atelier in einem früheren Klärwerk : Manche Kunst liegt auf der Straße

Lebenslauf Geboren 1959 im westfälischen Herzebrock, machte Ulrike Holthöfer nach dem Abitur eine Ausbildung an der Holzbildhauerschule Bischofsheim/ Rhön. Es folgte in den 80er Jahren ein Kunststudium erst in Kassel, dann an der Düsseldorfer Kunstakademie in der Klasse von Prof. Klaus Rinke, das sie mit einem Meisterschülerbrief abschloss. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehört der Förderpreis für Bildende Kunst der Stadt Düsseldorf (1993).

AUSSTELLUNG Samstag und Sonntag, 6./7. Juli, gestaltet Holthöfer von 13-18 Uhr ein „Offenes Atelier“ im Klärwerk Lörick, Niederlöricker Straße 88.

