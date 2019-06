Amy Winehouse stand Pate : Tuschezeichnungen – inspiriert von der Musik

Lothar Taube stellt bis zum 16. Juni seine Tuschezeichnungen im Alten Güterbahnhof in Osterath aus. Foto: RP/Taube

Lothar Taube zeigt im Alten Güterbahnhof neue Arbeiten. „Back to Black“ wird am Freitag, 19 Uhr, eröffnet wird.

Lothar Taube liebt die Musik. Diese Faszination und Vorliebe für Beat, Rock’n’Roll, Flower Power Pop, Hard Rock oder Jazz bringt auch der Titel seiner neuen Ausstellung zum Ausdruck – über der Präsentation von Tuschezeichnungen im Alten Güterbahnhof steht „Back to Black“.

In Anlehnung an den gleichnamigen Song von Amy Winehouse lässt er sich von der Musik, der Bewegung und auch von seinen Reisen inspirieren: „Das ‚Unterwegssein‘ begleitet mich wie die Musik fast mein Leben lang. Es war auch Thema meiner Examensarbeit.“ Per Tuschezeichnung stellt er Dampfloks oder Doppeldecker dar und schwärmt: „Der Dampf ist förmlich zu spüren, und vor den Augen entsteht der schwitzenden Heizer – das hat irgendwie Charakter“.