Ausstellung in Lank-Latum : Kunst zwischen Kinetik und Autobahnkreuz

Dieter Golibrzuch ist einer der Künstler, die ihre Werke in der Teloy-Mühle zeigrn. Der Verein Meerbuscher Künstler lädt zu seiner Jahresausstellung die Vernissage ist am Sonntag. Foto: Anne Orthen (ort)

13 Mitglieder des Vereins Meerbuscher Künstler und vier Gastkünstler zeigen in der Teloy-Mühle einen Querschnitt ihres Schaffens.

So bringt Erika Danes, seit 1988 Vereinsmitglied und erste Vorsitzende, zur Jahresausstellung in der Teloy-Mühle mit überarbeiteten Fotografien unter dem Titel „Dezemberstimmung in Paris“ unter anderem „Notre Dame“ als unzerstörtes Bauwerk nahe.

Auch Gastkünstler Markus Hoffmann führt in die Vergangenheit. 1966 in Düsseldorf geboren lebt er seit einigen Jahren in Osterath, betreibt dort auch eine eigene Galerie. Er stellt den Heimat-Gedanken in den Mittelpunkt: „Autobahnleuchten waren schon in meiner Kindheit Symbol des ‚Nachhausekommens‘ und der Heimat.“ Mit einer Aufnahme aus den 1950er Jahren, blau eingefärbt und widergespiegelt erinnert Hoffmann, der auch Sänger der Kultband „Porno al Forno“ ist, an das Autobahnkreuz Heerdt.