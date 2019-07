30 Künstler laden in 18 Ateliers : Eine Radtour zu den offenen Ateliers

Niederrheinischer Radwandertag am Sonntag

Das Projekt Der erste Sonntag im Juli ist Niederrheinischer Radwandertag – und das schon seit 28 Jahren. Meerbusch ist seit 2003 mit von der Partie. Am Sonntag gehen die Radler in 70 Städten und Gemeinden zwischen Rhein und Maas erneut auf Tour. Start- und Zielpunkt für Meerbusch ist der Alte Marktplatz in Lank-Latum.

Beginn Der Startschuss für alle, die ab Meerbusch starten möchten, fällt um 10 Uhr. Danach kann den ganzen Tag über losgeradelt werden. Drei der 100 Routen des Niederrheinischen Radwandertages erschließen Meerbusch in diesem Jahr. Die längste führt die Teilnehmer von Meerbusch aus nach Willich-Schiefbahn und weiter zum Buttermark nach Kempen. Von Kempen aus führt die Route Nummer 50 über den Dionysius-Platz in Krefeld nach Lank-Latum zurück. Ebenfalls von Meerbusch aus zu befahren sind die Routen 82 und 84. Nummer 82 (ca. 53 Kilometer) verbindet den Lanker Markt mit dem Museum Tuppenhof in Kaarst-Vorst und dem Kinderbauernhof in Neuss-Selikum. 47 Kilometer lang ist die Route 84 von Lank nach Willich-Schiefbahn zum Heimatmuseum „Kamps Pitter“ und auf südlicher Strecke zurück.

Download Karten der Routen unter https://niederrhein-tourismus.de/radwandertag

Beweis An den Start- und Zielpunkten erhalten die Radler einen Stempel in ihre Startkarte. Wer zwei Stempel vorweisen kann, nimmt um 17 Uhr an einer Verlosung teil.