Dieser Künstler liebt Bauwagen : Bilder zwischen Realität und Fantasie

Der Künstler Michael Vogt in seinem Atelier in Osterath. Auf dem Bild sein neues Lieblingsmotiv: ein Bauwagen. Foto: Anne Orthen (ort)

Der bildende Künstler Michael Vogt malt Porträts, Landschaften und neuerdings auch Bauwagen. Er hat sein Atelier in Osterath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Wallerang

Bauwagen in frohen Farben strahlen dem Besucher entgegen. Maler Michael Vogt hat Bilder der mobilen Hütten in seinem Osterather Atelier hängen – Vogts jüngste Werkgruppe. Gleichmäßiges Licht fällt durch die zum Garten gelegenen großen Fenster. „Nordlicht“, wie der Künstler betont, „also nahezu schattenfreies Licht.“

Der einstige Student Gerhard Richters und Meisterschüler von Erwin Heerich an der Düsseldorfer Kunstakademie malt gegenständlich. Nach starken Abstraktionen muss man in Vogts Räumen lange suchen. „Die Landschaften sind schon abstrahiert“, wirft Vogt ein. „Ich zeige aber in der Tat meinen Bezug zum Gegenstand, aber mit meiner persönlichen Handschrift, das ist kein Fotorealismus.“

Info Die Vita von Michael Vogt Lebenslauf Geboren wurde Vogt 1957 in Willich, er studierte von 1977 bis 1986 an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf bei Peter Kleemann, Gerhard Richter und Erwin Heerich. Werdegang 1982 wurde Vogt Meisterschüler von Erwin Heerich. Zu Vogts Horizonterweiterung trugen Auslandsaufenthalte in Italien (1983-1987) und Brasilien (1992-2002) bei. Seit 1983 stellt er bei Einzelausstellungen aus, beteiligt sich seit Jahren aber auch an Gemeinschaftsausstellungen. Preise Vogt erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter im Jahr 1996 den Franz-Joseph-Spiegler-Preis der Galerie Schloss Mochental. In der dortigen Galerie Schrade am Südrand der Schwäbischen Alb stellt Vogt regelmäßig seine Werke aus, Vernissagen finden aber auch in Meerbusch und Umgebung statt. Vogt ist Mitglied des Meerbuscher Kulturkreises (MKK). Werke in öffentlichem Besitz Regierungspräsidium Stuttgart, Regierungspräsidium Tübingen, Auswärtiges Amt Berlin, Deutscher Bundestag Berlin

Michael Vogt malt Bilder in großen Blöcken. Darum existieren ganze Kataloge mit ost-belgischen Landschaften oder Bildern vom Rhein. Wasser bewegt den Künstler: „Als Kind habe ich jeden Urlaub auf dem Wasser verbracht.“ Manche Motive wirken spontan ausgewählt, so zeigt ein Bild den Brand in Uerdingen aus der Ferne. Durch die gemalte Niederrheinlandschaft ziehen schwarze Rauchschwaden.

Zu seiner Studentenzeit während der 70-er und 80-er Jahre habe er gerne Porträts gemalt, sagt Michael Vogt. Damals seien Porträts gar nicht en vogue gewesen. Und so habe er Schwierigkeiten gehabt, unter seinen damaligen Kommilitonen Freiwillige fürs Modellsitzen zu bekommen. Gleichwohl ist eine ganze Reihe von Gesichtsbildern entstanden, farbkräftig und leicht verschleiert zugleich.



Ausstellung im Atelierhaus Neuss : Meisterhaft gemalte Bilder des Lebens

zurück

weiter

Vogt ist niemand, der Moden mitmacht. Der Künstler hat noch nicht einmal Internet. Dahinter steckt – ganz generell – eine langjährige Abneigung gegen alles, was seinen Ursprung im Militär hat. Den Wehrdienst habe er vergeblich verweigert, und eine angeordnete Transportfahrt gemeinsam mit amerikanischen Atomsprengköpfen sei ihm noch immer in unangenehmer Erinnerung, erzählt er.

Umso lieber denkt der Künstler zurück an seinen fünfjährigen Italien-Aufenthalt in einem Bergdorf hoch über dem Lago Maggiore. „Ich war noch als Student eingeschrieben und bin wie ein Zigeuner durch das Land gezogen“, berichtet Vogt über die italienische Jugendzeit in den 70-er und 80-er Jahren. „Das war die wärmste Ecke des Sees – eine richtige Oase“, schwärmt Vogt noch heute. Es sei die schönste und freieste Zeit seines Lebens gewesen. Durch Restaurierungsarbeiten im Hause seines Vermieters habe er sich das Wohnen verdient.