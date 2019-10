Am Sonntag in Ossum : „Kunst im Freiraum“ mit Livemusik

Am Sonntag in Ossum

Meerbuscher Künstler und Musiker laden gemeinsam zu einer lockeren kulturellen Veranstaltung.

Und die Idee, zu einer Veranstaltung einzuladen, bei der Kunst und Musik eine Rolle spielen, gefiel allen. Schließlich haben diese Ausdrucksmittel der Gefühle viel gemeinsam – sie nehmen Einfluss auf ihre Zuschauer oder -hörer. So einig sich die Künstler bei der Gestaltung dieser Ausstellung mit Live-Musik waren, so unterschiedlich vielfältig ist das, was an Kunst präsentiert wird.

Dietmar Voorwold dagegen plant eine Mitmach-Aktion. Er ist in Meerbusch aufgewachsen, hat an der Fachhochschule Düsseldorf Grafik und Fotografie studiert, lebt heute in der Nähe von Eschwege und wird am Wochenende nach Ossum kommen. Er sieht die Natur als seine Bühne, zeigt Land-Art-Fotografie und will gemeinsam mit den Besuchern Landart-Art-Skulpturen erstellen: „Mit Materialien, die rund um den Freiraum zu finden sind.“